Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

3 x nieuw in Knokke-Heist

Op zoek naar winkelpret? Dan valt er in Knokke-Heist dit voorjaar weer nieuws te beleven. Aan de Lippenslaan opende begin deze maand het vernieuwde filiaal van Etam de deuren. In de met duurzame materialen en zachte kleuren opgefriste winkel shop je onder meer de eerste badpakkencollectie van boezemvriendinnen Bab Beulens en Paulien Riemis.

Verderop vind je de nieuwe flagshipstore van Veritas met een mix van verschillende mode- en accessoiremerken én een uitgebreid DIY-assortiment.

In Knokke-Zoute opent ook het Belgische schoenenmerk Morobé zijn eerste eigen winkel. De Gentse architect Glenn Sestig laat de esthetiek van de winkel aansluiten bij de exclusieve, krachtige en tegelijk vrouwelijke visie van Virginie Morobé.

Westernslippers

Het Italiaanse high-end schoenenlabel Diemme liet de westernstijlcodes van Mount Sunny op zijn collectie los en dat resulteert onder meer in een versie van zijn populaire slippers waarop je je moeiteloos op een ranch in Arizona waant.

259 euro – www.diemme.com

Grote ogen

Wimpers om van te duizelen, dat belooft in elk geval Mac Cosmetics met zijn gloednieuwe Stack Mascara. Eén mascara, twee borsteltjes: eentje voor langere en vollere wimpers, en eentje om kortere haartjes heel nauwkeurig te kleuren.

33 euro – www.maccosmetics.be

© Adea

Even wegdromen

De wetenschap is het erover eens dat een dutje over de middag je voor de rest van de werkdag productiever maakt. Maar dat wisten ook de Grieken en Romeinen al, bij wie het dagbed een vast onderdeel van het interieur uitmaakte. Adea geeft het multifunctionele meubel een prominente plek in zijn collectie, in een minimalistische interpretatie van Mats Broberg en Johan Ridderstråle.

1.950 euro – www.adea.fi

Mooie band

De voorbije jaren hebben we heel wat gemist, niet in het minst de verbinding met wie ons lief is. Dat gemis vertaalde Line Vanden Bogaerde naar haar nieuwe juwelencollectie Bold. Een reeks schakels vormt de basis van elk design, maar staat ook symbool voor de herwonnen band met elkaar.

385 euro – www.linevandenbogaerde.com