Sociaal huis Wingene schenkt kinderen die het nodig hebben een goed gevulde boekentas

Bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september zorgde het Sociaal Huis Wingene ervoor dat alle kinderen de schoolpoort binnenstapten met een goed gevulde boekentas.

“Ook in onze gemeente zijn er heel wat mensen die het financieel niet zo breed hebben”, vertelt Tom Braet, schepen van Welzijn. “De start van het nieuwe schooljaar neemt een grote hap uit het budget en dat brengt zorgen met zich mee. In het Sociaal Huis vinden wij het belangrijk om die groep te helpen, zodat ieder kind een leuke eerste schooldag kan beleven.”

Schenking Koorddanser

Voor de zomervakantie ontving het Sociaal Huis een schenking van Freinetschool De Koorddanser in Meulebeke. Zij deden een inzamelactie en doneerden zowel nieuwe als gebruikte boekentassen, boterhamdozen, drinkflessen, pennenzakken en turnzakken aan de gemeente. Ook het budget van een geldinzameling van 500 euro werd aan het Sociaal Huis gedoneerd.

“Via de schenking van de Freinetschool kunnen die kinderen een goede start maken met het nodige basismateriaal”

De donatie kaderde in de toen massale instroom van Oekraïense gezinnen met kinderen. “De steun gaat uit naar Wingense gezinnen in moeilijkheden, maar ook naar Oekraïense gezinnen die hier in onze gemeente verblijven”, vult Tom nog aan. “Via de schenking van de Freinetschool kunnen die kinderen een goede start maken met het nodige basismateriaal. Op die manier krijgen de kinderen de kans om vanaf dag één mee te zijn met hun klasgenootjes.”

Basispakketten

Van de gedoneerde materialen werden er basispakketten samengesteld. Elk pakket bevat een boekentas en turnzak, met daarin een drinkfles en brooddoos. Naargelang de leeftijd van het kind, werd dit aangevuld met een pennenzak en mappen. Wim De Baets, directeur van Freinetschool De Koorddanser, is heel tevreden. “Wij zijn blij dat wij konden helpen om de eerste schooldag voor velen een stuk onbezorgder te maken. Het is fijn om kinderen met lachende gezichten en gevulde boekentassen, klaar om bij te leren, aan de schoolpoort te zien staan.”