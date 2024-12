SBS Vijve zamelt 3000 euro in voor De Warmste Week: “Kerst overal binnenbrengen”

Traditiegetrouw zette SBS Vijve zich dit jaar opnieuw in voor De Warmste Week. Met veel enthousiasme organiseerden zij twee hartverwarmende acties die niet alleen het goede doel steunden, maar ook de gemeenschap samenbrachten.

In december namen de kinderen, onder begeleiding van de leerkrachten levensbeschouwing, deel aan een bijzondere actie. Ze vulden een winkelkar met etenswaren om gezinnen in nood te helpen. “In deze kerstperiode zijn er nog steeds gezinnen die het moeilijk hebben. Met deze actie proberen we de warmte in deze huizen te brengen,” zegt Tony Sabbe, directeur van SBS Vijve. De volle winkelkar werd geschonken aan ‘t Kelderke in Waregem. “We hopen dat we op deze manier een stukje kerst konden brengen in huizen waar het wat moeilijker loopt,” voegt hij toe.

WWW-avond

Op 19 december organiseerde de school de WWW-avond, een sfeervolle mix van activiteiten. Een wandeling door Sint-Eloois-Vijve bracht een dertigtal deelnemers op de been. Ondertussen vonden op school vier creatieve workshops plaats.

Opa Fred begeleidde een workshop kerststukjes maken, terwijl Fietsenatelier Terten tips gaf voor fietsherstel. Illustrator Astrid Verplancke hielp deelnemers om unieke kaartjes te ontwerpen en drukken, en Longlegz organiseerde een workshop Terrazzo, waarbij prachtige decoratiestukken werden gemaakt.

Actiefoto (gf)

In de Warme bar konden bezoekers genieten van hapjes en drankjes, wat de avond een extra gezellige toets gaf. “Het was een enorm sfeervolle avond. De warmte en verbondenheid waren duidelijk voelbaar,” aldus Sabbe.

Mooi bedrag

Op 21 december trok een delegatie van SBS Vijve naar Brugge om de opbrengst van 3000 euro te overhandigen. Dit bedrag wordt verdeeld over De Warmste Week, Somival en Akabe-Funk, telkens goed voor 1000 euro. “Deze organisaties zorgen ervoor dat mensen niet in een isolement terechtkomen. We zijn trots dat we hen kunnen ondersteunen,” vertelt Sabbe.

Met deze acties toonde SBS Vijve opnieuw hoe een warme schoolgemeenschap een verschil kan maken. “Bij ons heerst dagelijks een warme sfeer, maar door deze initiatieven werd het precies nog een beetje warmer,” besluit de directeur met een glimlach.