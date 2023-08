Oud-leerlingen keren terug naar ’t Saam campus Aloysius als… leraar

Bij ’t Saam campus Aloysius in Diksmuide zijn er een aantal nieuwe personeelsleden. De vacatures werden vlot ingevuld. Opvallend: twee oud-leerlingen vervoegen het lerarenkorps.

Lesley Parmentier (37) uit deelgemeente Esen komt er Frans en Nederlands geven. Een andere oud-leerling, die terug naar school komt, is Jitse Van Acker (21). Hij komt de leerlingen wegwijs maken in godsdienst, geschiedenis en mens en samenleving. Mentor van deze leerkrachten is Katrien Braem (49) uit Woumen. De ICT-helpdesk wordt vanaf nu bemand door Natacha Andries (41) uit Vlamertinge. (ACK)