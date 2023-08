Louis (9) kan vlak voor start schooljaar toch weer naar school met taxi na noodkreet van mama

De voorbije dagen slaakte Lien Koelman (35) uit Sint-Michiels (Brugge) een alarmkreet in diverse media: de taxiservice voor haar zoontje Louis (9) naar zijn school voor buitengewoon onderwijs in Deinze was afgeschaft. Louis, die door een hersenverlamming in een rolstoel zit, zou vanaf 1 september vier uur per dag onderweg zijn naar en van school. Drie dagen voor de start van het schooljaar is alsnog een oplossing uit de bus gekomen.

Sinds april 2021 werd Louis (9), een jongetje uit Sint-Michiels dat door een hersenverlamming in een rolstoel zit, dagelijks met een taxi naar Ten Dries, een school voor buitengewoon onderwijs in Deinze, gebracht. Op die manier was hij in een ruim half uur op school.

Hoge tarieven

Een paar dagen geleden kreeg Lien Koelman, de mama van Louis, te horen dat het taxivervoer weg zou vallen. Naar verluidt zouden de private firma’s voor die transporten aan de Vlaamse overheid torenhoge tarieven aanrekenen. Bovendien waren sommige bedrijven niet echt happig om andersvalide kinderen te vervoeren: jongeren met agressieproblemen hadden sommige taxi’s al beschadigd.

“Louis zal een taxi kunnen delen met twee andere kinderen. Ik hoop dat ze zich aan hun belofte houden”

Een en ander zou tot gevolg hebben dat Louis elke dag vier uur in een minibusje zou moeten zitten om dagelijks tussen Brugge en Deinze naar school te pendelen. Louis zou vanaf 1 september al om 7.15 uur thuis opgehaald worden en pas om 18.15 uur terug thuis zijn.

Daar was Lien Koelman helemaal niet mee opgezet. “Louis kan een twee uur durende busrit niet aan: hij krijgt nog sondevoeding en kan niet lang een rechte houding aannemen”, zegt ze. Bijgevolg uitte ze haar onvrede op sociale media en in enkele kranten.

Oplossing

We klopten aan bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) voor een reactie. Zij beloofde al in 2021 dat geen enkele leerling in Vlaanderen nog langer dan 90 minuten op de bus naar school zou zitten. De ministeriële woordvoerder Aidan Reinquin had goed nieuws voor het Brugs gezin. “Er is een oplossing gevonden. De Lijn zal opnieuw een taxidienst boeken om die jongen dagelijks vanuit West-Vlaanderen naar zijn Oost-Vlaamse school te vervoeren, omdat hij zoveel medische zorgen nodig heeft. Voor andere kinderen rekenen we opnieuw op minibusjes.”

Lien en Louis: “De Lijn zal nu toch een taxi sturen om mijn zoon naar school te voeren. Louis zal een taxi delen met twee andere kinderen.” © GF

“Als er nog ouders transportproblemen hebben voor hun kinderen, vragen we hen om rechtstreeks contact op te nemen met De Lijn. Zo kan de Vlaamse Vervoersmaatschappij korter op de bal spelen. Minister Lydia Peeters wil echt dat elk Vlaams kind in minder dan anderhalf uur op school raakt”, aldus Reinquin.

Taxi delen

Lien Koelman bevestigt het verhaal van het kabinet Peeters en reageert opgelucht: “Ik heb net een sms’je gekregen. Louis zal een taxi kunnen delen met twee andere kinderen. Ik hoop dat ze zich aan hun belofte houden.”