Leerlingen Sint-Lodewijkscollege Brugge hoeven geen minuut van Kroatië-België te missen

Heel wat scholieren zullen donderdag op school ongetwijfeld rondlopen in een outfit van de Rode Duivels of minstens een sjaal in de nationale kleuren rond de nek hangen om te supporteren voor de Rode Duivels. Velen zullen echter een groot deel van de belangrijke kwalificatiewedstrijd die om 16 uur begint, missen. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze nog met de fiets, de bus of de trein onderweg zijn naar huis.

In het Sint-Lodewijkscollege in Brugge heeft men daar een oplossing voor gevonden. De namiddagspeeltijd wordt uitzonderlijk geschrapt, zodat de lessen wat vroeger eindigen dan op gewone lesdagen.

Alle leerlingen en personeelsleden worden na de lessen uitgenodigd om samen de wedstrijd te bekijken en te supporteren voor Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en de andere Red Devils. In de eetzaal van de school komt een groot scherm, waarop elke dribbel van Eden Hazard perfect te zien zal zijn. Er wordt een grote opkomst en een formidabele sfeer verwacht. En nu maar hopen dat de Belgen winnen! (PDC)