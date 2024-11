Leerlingen KTA Brugge maken het warm in Ten Hove

Maandag 18 november was een heel bijzondere dag voor de leerlingen van het derde jaar Maatschappij & Welzijn van KTA Brugge. Die dag stond immers in de namiddag een verbindende activiteit in Buurtcentrum Ten Hove in de Barrièrestraat in Sint-Michiels op hun lesprogramma. Samen met de buurtbewoners maakten en verpakten de leerlingen kaarsen, die later verkocht zullen worden ten voordele van De Warmste Week. De activiteit draaide echter niet enkel om het maken van kaarsen, maar evenzeer rond het creëren van een warme, gezellige sfeer in het Buurtcentrum. Op deze manier speelden de leerlingen ook effectief in op het thema van De Warmste Week, dat dit jaar volledig in het teken staat van de bestrijding van eenzaamheid. (PDC/foto PDC)