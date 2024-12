Leerlingen college Ieper verzamelen mooi bedrag voor Pleegzorg Vlaanderen

Voor heel wat jongeren is het een ver-van-mijn-bedshow, maar pleegzorg is wel degelijk een onderwerp dat wat aandacht verdient. Daarom zette ‘de Komma’, de pastorale werkgroep van het Ieperse college, een actie op poten om leerlingen bewust te maken van de problematiek. “Dat ze een mooi bedrag verzamelden om aan Pleegzorg Vlaanderen te schenken is het bewijs dat het hen raakt.” Met het geld wordt onder meer speelgoed aangekocht voor de ruimte waar pleegkinderen hun biologische ouders kunnen ontmoeten.

In de ruime Ieperse regio zijn er momenteel 153 pleegzorgsituaties. Veel mensen hebben daar geen weet van en hebben er geen idee van wat pleegzorg eigenlijk is. Ook scholieren is dat het geval, maar daar doen ze in het Ieperse college iets aan. Leerlingen van alle klassen hebben zich ingezet om via originele activiteiten geld in te zamelen voor Pleegzorg Vlaanderen.

“We willen met dit initiatief pleegzorg wat extra in de aandacht brengen en hebben er ook les over gegeven”, zegt godsdienstleraar Maarten Bouts. “Onze leerlingen weten inderdaad niet wat pleegzorg is, maar als je er wat meer aandacht aan schenkt, dan krijgen ze er wel sympathie voor. Onze jongeren zagen filmfragmenten van pleegkinderen en hoorden getuigenissen. En dat raakte hen wel, vooral omdat het vaak om leeftijdsgenoten gaat van 12 tot 14 jaar. We proberen de jongeren er zich bewust van te maken dat pleegzorg echt wel goed is om kinderen op te vangen. Dat is ons nog goed gelukt, want sommige leerlingen stelden zelfs al voor om een pleegkind op te vangen.”

Het initiatief om in de school te werken rond pleegzorg komt van ‘de Komma’, de pastorale werkgroep van het college. “Met ‘de Komma’ proberen we op een hedendaagse manier wat meer zingeving op school te krijgen”, zegt de leerkracht godsdienst.

Mooi bedrag

Echt een pleegkind opvangen was nu niet meteen mogelijk, maar er werd wel een mooi bedrag ingezameld, meer dan 3.290 euro, dat aan Pleegzorg Vlaanderen wordt geschonken. “We zijn heel tevreden met de opbrengst van de actie”, zegt Maarten Bouts. “Het was kort dag, we hadden maar een maand om alles tot een goed einde te brengen. Maar als je ziet dat we per klas toch zo’n 100 euro verzamelden, dan mogen we spreken van een groot succes.”

“Pleegzorg speelt een cruciale rol in het bieden van tijdelijke opvang en stabiliteit aan kinderen die om verschillende redenen tijdelijk niet in hun eigen gezin kunnen verblijven”, zegt Annelien De Westelinck, van Pleegzorg Team Ieper. “Door deze kinderen een veilige haven te bieden, dragen pleeggezinnen bij aan hun ontwikkeling en welzijn. In de Ieperse regio hebben we momenteel 153 pleegzorgsituaties die we begeleiden. Concreet gaat het in Ieper zelf om 36 gezinnen die samen de zorg opnemen voor 41 pleegkinderen en twee pleeggasten. Dit zijn volwassen met een beperking of een psychiatrisch problematiek. Het is echter broodnodig dat er gezinnen worden gevonden die pleegkinderen willen opvangen, wat geen evidentie is. Er komen steeds nieuwe vragen binnen om kinderen op te vangen, zowel in onze regio als in de volledige provincie.”

Gemeenschappelijke ruimte

“Het engagement van het Ieperse college om zich voor Pleegzorg Vlaanderen in te zetten benadrukt de gezamenlijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwetsbare kinderen te ondersteunen”, zegt Annelien. “Met het mooie bedrag dat werd ingezameld kunnen we de gemeenschappelijke ruimte op onze locatie in Ieper, wat beter aankleden. De ruimte dient om op een veilige manier en onder begeleiding ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen pleegkinderen en hun biologische ouders. Dat is iets wat niet altijd gemakkelijk is. We zorgen daar altijd voor wat speelgoed, om een wat huiselijke sfeer te creëren. Met de opbrengst van de actie willen we nu extra spel- en ander materiaal aankopen om die ruimte nog aangenamer te maken voor de mensen. Het is heel fijn om te zien hoe hard jongeren zich hebben ingezet voor deze actie.”