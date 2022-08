Heideschool verwelkomt juf Ellen en meester Jens

De Heideschool verwelkomt op 1 september enkele nieuwe gezichten. Ellen Callewaert (39) vervult in het tweede leerjaar een duobaan met juf Sarah, Jens Vermeersch (23) gaat aan de slag in het derde en zesde leerjaar. “Toen ik hier een tijdje geleden stage liep, beviel dit mij zó goed dat ik prompt voor een vaste betrekking besloot te solliciteren. Met succes, want een paar weken later kreeg ik al telefoon van de directie”, vertelt Jens. Leuk om weten: Jens bracht zelf ook zijn volledige lagere schoolloopbaan in de Heideschool door. “Bij enkele van mijn nieuwe collega’s heb ik zelfs nog in de klas gezeten”, klinkt het.

Ook Ellen Callewaert kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. “Voor mij is dit een terugkeer naar het onderwijs: ik heb de laatste zeven jaar iets anders gedaan. Ik had goesting om terug te keren, maar eigenlijk was er ook wel wat toeval mee gemoeid: toen mijn man hier als traiteur aanwezig was op een personeelsfeest, vernam hij dat ze nog iemand zochten”, aldus Ellen, woonachtig in Stalhille maar opgegroeid in De Haan. Directeur Heidi Gyssels is alvast in de wolken met haar twee nieuwe aanwinsten. “Jaren geleden dat we nog eens een meester voor de klas hadden staan”, zegt ze.

“We hebben er trouwens ook nog een nieuwe leerkracht bewegingsopvoeding en een nieuwe voor kleuterturnen bij, een nieuwe medewerkster voor opvang en onderhoud en iemand voor preventie en veiligheid. Ons jaarthema is ‘boekenfeesten en leesbeesten”, klinkt het. (WK)