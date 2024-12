Olva De Meersen schenkt 3.450 euro voor Warmste Week, dankzij onder andere de zelfgemaakte macaroni met ham van de directeur

De directie, leerkrachten en leerlingen van de school Olva De Meersen in de Brugse deelgemeente Assebroek hebben ook dit jaar weer hun beste beentje voorgezet voor De Warmste Week. “De opbrengst van 3450 euro is het resultaat van de een macaroni met hesp-festijn en van een gesponsorde loop in en rond de school”, zegt de directeur.

Olva De Meersen, met de flamboyante directeur Karel Scherpereel aan het hoofd, toont zich wel vaker een school met een groot sociaal hart. En ook voor De Warmste Week hebben ze er opnieuw een inspanning gedaan. “Onze opbrengst is eigenlijk het resultaat van twee projecten. Zo heb ik opnieuw zelf macaroni met kaas en ham gemaakt”, zegt de schooldirecteur. “Dat doe ik nu wel al een tijdje zo’n drie keer per jaar. De ouders kunnen dan ook komen mee smullen en het is sowieso leuk dat iedereen eens samen geniet van een lekkere warme maaltijd.” De opbrengt van die macaroni en ham-feestjes gaat vaak naar het sociaal fonds van de school, waarmee dan schoolrekening kunnen vereffend worden van mensen die het moeilijk hebben, of waarmee schoolreisjes gefinancierd worden. “En nu kiezen we er dus voor om de opbrengst van 700 euro hiervan te schenken aan De Warmste Week. Dat lijkt misschien niet zo veel maar er is natuurlijk ook de kost om de macaroni te bereiden die we moeten in rekening brengen.”

“Omdat we dat bedrag nog wat wilden vergroten, werd er samen met het oudercomité nog een project opgezet”, gaat Karel Scherpereel verder. “Namelijk een soort trail run of urban run zo je wilt in en rond onze school. Daaraan konden zowel leerlingen als hun ouders deelnemen. Net als leerkrachten zelf. Per gelopen rondje kon je je laten sponsoren of zelfs sponsoren. En zo zijn we toch aan de som van 2750 geraakt.” Waardoor Olva De Meersen dus voor de twee projecten samen 3450 euro schonk aan De Warmste Week.