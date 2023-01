Niels De Clerck (18) is de Krak van Dentergem: “Natuurlijk droom ook ik van een profcarrière”

Wat een fantastisch 2022 was dat voor de 18-jarige Niels De Clerck uit Oeselgem. De talentvolle wielrenner won met WestSprint het prestigieuze regelmatigheidsklassement van deze krant en gaat een mooie toekomst tegemoet. “Maar ik houd liever mijn voetjes zoveel mogelijk op de grond”, lacht De Clerck

“Of ik dit een jaar geleden had voorspeld?”, kaatst Niels De Clerck onze openingsvraag terug. De jonge Oeselgemnaar moet even nadenken. “Voorspeld niet, maar het was wel mijn doel om als tweedejaarsjunior mooie dingen te laten zien. Als eerstejaars had ik in 2021 al een paar wedstrijden gereden waarin ik voelde dat ik het in me heb. Ik veroverde toen in Waregem de West-Vlaamse titel op de weg, maar miste ervaring in de grote wedstrijden. Dat was vorig seizoen veel minder het geval en dat hebben we dan ook gezien in de uitslagen.”

Ster van Zuid-Limburg

De Clerck won in april onder meer de slotrit in de gereputeerde Ster van Zuid-Limburg, waar in het verleden al tal van toekomstige toppers zegevierden. “In de sprint dan nog”, benadrukt hij. “Ik kon nog nooit een wedstrijd in een sprint winnen en had het helemaal niet verwacht dat het op de slotdag nog zou lukken. De twee dagen ervoor was ik niet eens in de top twintig kunnen eindigen, al was ik erop gebrand een toptienplaats te behalen. Van winst had ik echter helemaal niet gedroomd. Het is ook een mentaal spelletje, want die zege heeft me veel vertrouwen gegeven voor de rest van mijn seizoen.”

Niels De Clerck

Privé: Geboren op 1 juni 2004. Zoon van Ward De Clerck en Leen Dhaene. Heeft een broer Lars. Vrijgezel. Carrière: Volgde in het middelbaar de richting elektromechanica in het VTI van Waregem en is bezig aan aan bachelor elektromechanica aan Vives Kortrijk, waar hij vorige week zijn laatste examen van het eerste semester aflegde. Is daarnaast een talentvolle wielrenner die in 2022 WestSprint won en dit seizoen zijn debuut bij de beloften maakt, als lid van het EFC-L&R-AGS van Wim Feys. Hobby’s: Vooral wielrennen, omdat het een sport is die veel tijd in beslag neemt. Gaat in de winter graag naar een voetbalmatch van Zulte Waregem kijken.

De Oeselgemnaar, die vorig jaar deel uitmaakte van de opleidingsploeg van EFC-L&R-AGS, reeg de ereplaatsen aaneen. Hij werd 17de in Luik-Bastenaken-Luik, twee keer vierde in een rit van de Ster der Juniores en 22ste in La Philippe Gilbert. Daarnaast won hij de regionale wedstrijd in Passendale en eindigde hij drie keer op het podium. Het eindresultaat was dat De Clerck WestSprint won voor Bert Bolle en zich op die manier de beste West-Vlaamse junior van 2022 mag noemen. “Ik had vorig jaar misschien wat meer kunnen winnen, maar over mijn prestaties in het grote interclubwerk ben ik tevreden. Ik mocht met de selectie van Cycling Vlaanderen mee naar de Alpenklassieker voor junioren. Voor de nationale ploeg kom ik nog iets te kort ten opzichte van enkele generatiegenoten. Er zitten dan ook wereldtoppers in, zoals Sente Sentjens en Jarno Widar.”

Trainer is ex-prof

De Clerck wordt getraind door ex-profrenner Thierry De Groote. “Hij heeft voldoende ervaring om mij advies te geven. Ik vertrouw hem volledig. Er is zeker nog progressiemarge bij mij. Ik probeer op mijn voeding te letten en train al goed, maar overdrijven doe ik niet. Eind december trok ik al eens voor een week naar het Spaanse Calpe en in februari zal ik daar opnieuw vertoeven met de ploeg. Als eerstejaarsbelofte verwacht ik me in 2023 aan een moeilijk seizoen. Vooral de eerste maanden worden niet evident. Meer kilometers, een hogere snelheid… Maar ik ben gemotiveerd en zie het helemaal zitten. Zoals vele jonge renners heb ik een droom om profrenner te worden, maar er zijn er meer bij wie het niet lukt dan bij wie het wel lukt. Ik houd de voetjes dan ook zoveel mogelijk op de grond.”