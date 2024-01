Maxim De Waele is de Krak van Harelbeke: “Mooi eerbetoon aan papa die passie voor auto’s had”

De 23-jarige Maxim De Waele is een ondernemerstalent met een passie voor autosport. Hij organiseerde in 2023 voor de tweede keer de DEWA Rally voor oldtimers en sportwagens.

Maxim De Waele Privé Maxim De Waele (23) volgde na zijn humaniora het postgraduaat voor jonge ondernemers aan de Artevelde Hogeschool Gent. Loopbaan Hij studeerde er af in Business Management. Maxim werkt al geruime tijd als internationaal verkoper bij eSafe, een firma die voor elk type gebouw brieven- en pakjesbussen maakt op maat. Vrije tijd Hij heeft een passie voor ondernemen, de autosport in het algemeen en rally in het bijzonder, en een grote passie voor het mentale welzijn van ondernemers. Maxim richtte daarvoor met vrienden het evenement DEWA Rally voor oldtimers en sportwagens op. In zijn schaarse vrije tijd doet hij aan loopsport en kitesurfen.

“Het idee startte als eerbetoon aan mijn papa, voortkomend uit onze gedeelde liefde voor de autosport. Hij overleed eind 2021. We willen ook de aandacht vestigen op het mentale welzijn van zelfstandigen. Daarom gebruiken we een deel van de opbrengst om bewustzijn te creëren voor dit belangrijke onderwerp.” Dit exploot leverde Maxim de titel op van Krak van Harelbeke.

Het initiatief voor de rally startte met de eindproef aan de Artevelde Hogeschool Gent binnen het postgraduaat voor jonge ondernemers. De eindproef was het oprichten van een onderneming. “Ik en mijn jeugdvrienden Cédric Berton en Robin Van Wonterghem hebben een diepgaande passie voor auto’s en wilden een onderneming stichten die evenementen organiseert met als doel autoliefhebbers samen te brengen”, duidt Maxim. “We kwamen al snel uit op het organiseren van een rally voor oldtimers en supercars, dé sportwagens zeg maar. Aan de eerste rally namen 40 wagens deel, vorig jaar waren er 60 deelnemers.

“Mijn papa was een zeer groot autoliefhebber: het was echt een passie. Samen trokken we er soms op zondag op uit om ritjes te maken in de bolide. Dat zijn herinneringen die ik koester. Papa kon echt genieten van die ritten, even weg uit de drukte van het vele werk. Het was altijd een bijzonder vader-zoon moment voor mij. Daarom kozen we er voor een rally te organiseren om hem te eren”, vertelt Maxim verder. De rally kreeg de naam DEWA Rally, naar de naam van de beenhouwerij die Mark als zelfstandig zaakvoerder samen met zijn vrouw Caroline runde in Harelbeke.

Mentaal welzijn

De DEWA-Rally is een rondrit met bolleke-pijl doorheen het West-Vlaamse landschap met ontbijt bij Carrera Motors, de officiële Porschegarage in Sint-Martens-Latem. Verder zijn er de nodige tussenstops op toplocaties en een diner verzorgd door Van Wonterghem Catering. “We brengen zo autoliefhebbers samen, we kunnen warme herinneringen ophalen aan papa en ervaringen uitwisselen”, aldus Maxim. De opbrengst van de rally ging naar de Zelfmoordlijn 1813 en de vereniging Werkgroep Verder.

Nabestaanden helpen

“1813 werkt met veel vrijwilligers 24 op 24 uur en voert campagnes uit: bijvoorbeeld de ‘Kom uit je kop’-campagne. Die willen we ondersteunen. De vereniging Werkgroep Verder helpt nabestaanden van iemand die overleed. Zij steunen hen in hun mentale welzijn via verscheidene gesprekken. Het is onze manier om daarrond bewustwording te creëren en de aandacht te vestigen op het mentale welzijn van ondernemers.”

De rally bracht in 2022 jaar 2.000 euro op die integraal werd geschonken aan 1813. De opbrengst van de tweede editie bedroeg ook 2.000 euro. “Met de oprichting van de DEWA Rally hadden we de kans om onze liefde voor auto’s te delen en samen te genieten van wat we het meest waarderen: mooie routes, prachtige wagens, een goed glas, lekker eten, vriendschap, veel sfeer en natuurlijk de herinneringen aan ‘onze’ Mark”, besluit Maxim.