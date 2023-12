Life zamelt 1.440 euro in met work-outs voor De Warmste Week: “Er werd al gevraagd wanneer het volgend jaar doorgaat”

Life hield op woensdag 20 december haar tweede editie van de Warmste Spinning- en Work-outmarathon ten voordele van De Warmste Week en opgroeien zonder zorgen. 120 deelnemers kwamen in Izegem sporten voor het goede doel en zamelden samen 1.440 euro in.

“Het was een groot succes gisteren”, vertelt Dieter van Life enthousiast. “We hadden 120 deelnemers die elk 12 euro voor het goede doel gaven en kwamen sporten. We hebben dus op die manier een opbrengst van 1 440 euro kunnen verzamelen. Alle docenten droegen vrijwillig hun steentje bij om de deelnemers te laten zweten. Vorig jaar was het de eerste editie en toen was er een hele mooie opkomst met meer dan 100 mensen. Dit jaar deden we dus nog wat beter met 20 extra deelnemers.”

“In 1 studio werden van 19.00 uur tot 23.00 uur telkens blokken van 20 minuten verschillende work-outs gegeven, in studio 2 was er in die tijd 4 uur non-stop spinning onder begeleiding van een live DJ, Frederic Dubois. En in studio 3 gingen er 3 sessies JumpFit door, een trampoline work-out. In totaal waren er 9 uren work-out, waarbij de deelnemers konden hoppen van de ene naar de andere studio en tussendoor even op adem konden komen en iets drinken in de bar.”

Geslaagde avond

“Uiteindelijk waren er 12 deelnemers die met zichzelf de uitdaging aangingen en 4 uur aan een stuk gesport hebben. Veel deelnemers vroegen al wanneer we het volgend jaar organiseren, een teken van een geslaagde avond.”

Morgenvoormiddag, vrijdag 22 december, komen de warmste reporters van StuBru en MNM langs zodat ze live op de radio verslag kunnen uitbrengen van hun event.