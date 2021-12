Lies kleurt je dag: “Er bestaan nog mensen met een groot hart”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met ons de berichten waar ze blij van wordt.

“Heel goed! Ik heb net de fotoshoot voor De Gouden Schoen achter de rug. Ik presenteer de show samen met Maarten (Breckx, haar echtgenoot, red.) en Gilles De Bilde. We kunnen gelukkig weer een trofee uitreiken, al zal dat helaas zonder gala zijn. En het wordt superspannend, want er is niet één topfavoriet. Het begint nu al te kriebelen bij mij.”

Waag je eens aan een voorspelling. Wie wint volgens jou?

“Het is echt moeilijk te voorspellen. Club Brugge heeft drie kanshebbers met Lang, De Ketelaere en Vanaken. Maar Onuachu van Genk zal ook hoog eindigen. En dan is er nog Union, dat aan een crazy seizoen bezig is. Undav en Vanzeir maken dus zeker ook kans. Bij de vrouwen verwacht ik dan weer Tessa Wullaert of Tine De Caigny, die vorig jaar won. Of misschien een nieuwe naam? Ik ben heel benieuwd.”

Er komt opnieuw een koninklijk huwelijk aan. Dat maakt je ongetwijfeld blij?

“Ja! Maria Laura, de dochter van prinses Astrid, gaat trouwen. Iedereen die dat wereldje een beetje volgt, viel echt uit de lucht. Echt iets om naar uit te kijken in 2022! En mijn broer Jan trouwt ook volgend jaar! Bovendien maak ik binnenkort ook goed nieuws bekend, maar meer kan ik daar nog niet over verklappen.” (gniffelt)

Allez, ook niet aan de KW-lezers?

“Neen, dat zal voor volgende week zijn. Of eerder voor wie de KW-website goed in de gaten houdt!”

Oké, dan wachten we nog wel even. Welk West-Vlaams nieuws heeft je de voorbije dagen geraakt?

“Eigenlijk waren er twee dingen. Julia uit mijn geboortedorp Ruddervoorde werd op Kerstmis 108. Het oudste kerstekindje van België. Proficiat, Julia!” (lacht)

Genoteerd. Maar er waren twee zaken?

“Juist. Een koppel uit Ieper stelt zijn gastenverblijf The Poppies open voor 90 asielzoekers. We doen onze plicht, waarom zouden we iemand in de kou laten slapen?, zeggen ze. Dat geeft mij hoop: er bestaan nog mensen met een groot hart. Fantastisch, dat dat soort altruïsme nog bestaat. Op Facebook zie je walgelijke reacties, maar die mensen laten zich niet uit hun lood slaan. Zo schoon!”

Tot slot: hoe vier je oudejaar?

“Met de VTM-kijker. (lacht) Ik ben vrijdag van dienst en Maarten op 1 januari. We zullen het dus rustig houden, met het gezinnetje. Misschien bestellen we wel Italiaans. Ik zit trouwens in het aftelfilmpje van VTM. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat!”