Kurt Vanheule is de Krak van Avelgem: “Ik maak mijn eigen gitaren uit ‘koekedozen’”

Kurt Vanheule (52) is vrijwilliger bij de brandweer, werkt met hart en ziel bij de technische dienst in Avelgem en is muzikant, waarbij hij zijn eigen liedjes en muziekinstrumenten maakt. “Ik heb nooit les gevolgd om gitaar te leren spelen. Ik heb het mezelf aangeleerd door middel van YouTube-filmpjes. Het zelf maken van gitaren uit ‘koekedoezen’ volgde”, vertelt hij enthousiast. “Ik speel veel covers en ga links en rechts optreden in Avelgem.”

Kurt Vanheule Privé Kurt Vanheule is getrouwd met Nathalie Jonckheere (47) en is papa van Britt (21). Loopbaan Kurt ging op 18-jarige leeftijd aan de slag als schrijnwerker. Dit deed hij 10 jaar, alvorens de overstap te maken naar BBC, waar hij als timmerman op placement werkte. Op zijn 40ste is hij bij de technische dienst van de Gemeente Avelgem gaan werken. Vrije tijd Kurts passie is gitaarspelen op instrumenten die hij zelf maakt uit koekedozen. Hij volgde nooit les. Al 17 jaar is hij actief bij de brandweer van Avelgem. Ieder jaar voor acht dagen naar het zonnige zuiden zonder gsm van het werk staat ook met stip in zijn agenda.

“Ik ben wel serieus verschoten dat ik verkozen ben tot Krak van mijn gemeente”, steekt hij van wal. “Ik ben best bekend in Avelgem, dus dat helpt natuurlijk ook wel. Alles wat ik doe, dat doe ik met heel veel plezier. Ik ben technisch leidinggevende bij onder andere Spikkerelle, waar ik op vrijdag soms tot 16 uur aan de slag ben als licht en geluidstechnicus.”

Werken als hobby

“Mijn weekends beginnen op zaterdag, waardoor vrijdagavond bij ons doorgaans een moeder-dochter-avondje is. Werken is voor mij een hobby. Zelfs op oudejaarsavond krijg ik wel eens een telefoontje. Ook mijn vrijwilligerswerk bij de brandweer, iets wat ik al 17 jaar doe, doe ik met passie. Dat is een roeping. Er veranderde in de loop der jaren al heel wat. Er zijn veel bijkomende opleidingen en de brandweer is semiprofessioneel geworden. Ik heb natuurlijk het geluk dat mijn vrouw achter alles staat wat ik doe. Elk moment kan er een oproep komen. Ik heb altijd al brandweerman willen worden, iets wat mijn vader ook was bij het leger.”

Een droom die uitkomt

“Ik had mijn eerste gitaar toen mijn dochter geboren werd, op mijn eerste Vaderdag”, glundert Kurt. “Ik heb nooit les gevolgd, enkel met de hulp van YouTube leerde ik spelen. Het zelf maken van gitaren uit koekedozen volgde. De kunst is om deze gitaren zo goedkoop mogelijk te maken. Ik speel veel covers en ga links en rechts optreden in Avelgem. Corona zette me ertoe aan om een eigen nummer te schrijven. Nu schrijf ik vooral liedjes in het West-Vlaams. Soms serieuze teksten, soms emotionele.”

Zware val

Op 26 juni 2022 kwam Kurt lelijk ten val. “Sindsdien ben ik fysiek een stuk ouder geworden”, gaat hij verder. “Tijdens de barbecue, waar ik voor alle duidelijkheid niet gedronken had, verstapte ik me op een bal tijdens het voetballen met de kinderen. Het verdikt was niet min. Mijn heup en dijbeen waren gebroken. Er wachtte mij een revalidatie van acht weken waarbij ik niet mocht stappen. Dat was een zware periode.”

Steun

“De eerste week van oktober ben ik opnieuw gaan werken, vroeger dan voorzien. Het was lastig, maar ik was er weer bij. Gelukkig staat mijn vrouw, die zelf actief is bij serviceclub Mira, achter alles wat ik doe. Een van de bouten die ondertussen verwijderd zijn, heb ik verwerkt in een gitaar”, besluit Kurt met de glimlach.