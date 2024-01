Kurt Boone is de Krak van Lo-Reninge: “We zouden heel graag hier blijven met onze zaak”

Kurt Boone (34) uit Pollinkhove is de kersverse Krak van Lo-Reninge. De garagehouder en autohandelaar uit Pollinkhove is ook een uitmuntend rallypiloot en heeft een sterk rallyseizoen achter de rug met tal van podiumplaatsen. “Rally rijden is voor mij ontspanning”, klinkt het.

Kurt Boone PRIVÉ Kurt (34) woont samen met Delphine Delbecque en hun zoon Clément (1) in Pollinkhove. LOOPBAAN Hij volgde een opleiding automechanica aan het VTI in Poperinge. Hij werkte twee jaar bij garage Froyman in Westvleteren en drie jaar bij garage Busschaert in Watou, waar hij de kneepjes van het vak leerde. De laatste jaren in loondienst was Kurt al in bijberoep gestart als garagist. Nu heeft hij al tien jaar zijn eigen zaak, die sinds 2017 langs de N8 in Pollinkhove is gevestigd. Kurt legt zich voornamelijk toe op Duitse merken als BMW en Mercedes. VRIJE TIJD Door zijn drukke agenda als garagist en autohandelaar blijft er naast rally rijden weinig vrije tijd over voor andere zaken.

Dat Kurt Boone de Krak van Lo-Reninge zou worden, had hij totaal niet verwacht. “Ik ben ervan geschrokken”, zegt hij. “De andere kandidaten wonen al veel langer in Lo-Reninge, ik vreesde dat ik geen kans zou maken. Ik gunde alle kandidaten de titel. Maar het is toch leuk om te winnen. Alvast iedereen bedankt die op mij heeft gestemd.”

Ford Fiesta R5

Kurt Boone is altijd al fan geweest van de rallysport en snelle wagens. “Via een oudere kennis, Patrick Spillebeen, kreeg ik de rallymicrobe te pakken”, zegt Kurt. “Ik kocht hun oude rallywagen, een Seat 124. Maar ik heb met die auto nooit aan rally’s deelgenomen. Er ging iets stuk aan die wagen en het was bijzonder moeilijk om aan wisselstukken te geraken.”

Dat was slechts uitstel. Kurt kon namelijk niet veel later een Mitsubishi Lancer Evo XI op de kop tikken. Hij maakte zijn rallydebuut in 2018 in de Rallye Sprint de Solre-Saint-Géry. Na de Evo XI volgde een Evo X groep N en daarna scheurde Kurt Boone met een zelf opgebouwde Mitsubishi Lancer Evo X R4 over de Belgische, Franse en Nederlandse rallywegen. Eind vorig jaar ruilde hij de vertrouwde Mitsubishi in voor een Ford Fiesta R5.

Ontspanning

“Rally rijden is voor mij ontspanning”, zegt Kurt Boone. “Eenmaal ik ben gestart, denk ik alleen maar aan zo snel mogelijk van punt A naar punt B rijden. Ik ben nogal een competitiebeest. Als we kunnen meedraaien met onze concurrenten, ben ik content. Natuurlijk, hoe beter het resultaat, hoe meer we tevreden zijn. Het hangt ook af van wie er allemaal aan de start staat en met welke wagen. Je kan nu niet verwachten dat ik met de iets oudere Ford Fiesta R5 de allernieuwste Skoda of Yaris met een goede piloot aan het stuur naar huis zal rijden. De Fiesta hebben we nog niet volledig onder de knie. De auto heeft enorm veel potentieel, maar het zal schat ik nog zo’n vier tot vijf rally’s duren vooraleer we er het maximum kunnen uithalen.”

Heraanleg N8

Kurt Boone start het nieuwe rallyseizoen met naast hem Kenny Deroo op 10 februari in de Rallye National des Routes du Nord in Frankrijk.

Het volledige programma ligt nog niet vast wegens professionele redenen. De garage en bijhorende woning zijn namelijk onteigend in het kader van de heraanleg van de N8. “De vergunningen voor de nieuwe locatie die we op het oog hebben, raken maar niet in orde”, zucht Kurt. “Dat is zenuwslopend. Bovendien is er nergens anders in de regio nog industriegrond vrij. Ik hoop dat de gemeente en de provincie mee helpen zoeken naar een oplossing. We zouden heel graag in Lo-Reninge blijven met onze zaak, die ik vanaf nul uit de grond heb gestampt. Ik ben nog niet van plan om te stoppen”, geeft Kurt Boone tot slot nog mee.