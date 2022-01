Krak van Kortemark: “Deze titel komt al mijn collega’s in de zorg toe”

Nu en dan eens een rode neus mogen opzetten op je werk, het is niet velen gegeven. Vanessa Vermote werkt als woon- en leefbegeleider in woonzorgcentrum Blijvelde en kruipt er vaak in de huid van contactclown Vivi, waarmee ze wat dieper probeert door te dringen bij mensen met dementie.

“Ik was al zo content met de nominatie alleen”, steekt Vanessa enthousiast van wal. “Het is zo fijn dat er op die manier ook eens aan ons gedacht wordt, want we hebben in de zorg inderdaad al zware tijden achter de rug. Ik heb het al gezegd en ik blijf dat zeggen: zowel die nominatie als de titel van Krak is echt voor iedereen bij mij hier op het werk.”

“Heel wat collega’s hebben het bericht uit de krant gedeeld en gevraagd om te stemmen voor mij. Ikzelf heb eigenlijk niet echt campagne gevoerd. Dat was ook niet nodig, want ik zag mezelf elke dag passeren op Facebook, met dank aan collega’s en vrienden. Een collega maakte zelfs affiches, zodat ik mezelf hier in het woonzorgcentrum nu en dan eens tegenkwam als poster aan de muur.”

“Het is een opsteker voor iedereen in de zorg, hoor. Een rusthuis heeft nu en dan een beetje een negatieve bijklank. Het wordt vaak gezien als een laatste halte en daarmee weet iedereen wel wat ik bedoel. Maar er gebeuren hier dagelijks zoveel positieve dingen, mensen zijn hier echt gelukkig.”

Jonger dan je denkt

“Weet je wat een heel leuk moment was in heel dat Krakverhaal”, gaat Vanessa verder. “Een vrijwilliger, die hier in Blijvelde nu en dan komt helpen, zei mij dat hij nooit had gedacht dat ik al 41 jaar was, zoals in krant stond en dat ik er eigenlijk nog maar 35 uitzag (lacht). Het doet zelfs dubbel deugd als je weet dat ik eigenlijk al 42 ben, want blijkbaar moet ook de journalist gedacht hebben dat ik een jaartje jonger was.”

“Mijn directie was indertijd direct gewonnen voor het idee van de contactclowns en samen met mijn collega Stephanie kroop ik in de huid van contactclowns Vivi en Lizzy. We werken heel veel rond zintuiglijke prikkels en emoties. Als de bewoners lachen of huilen, dan lachen of huilen wij als clown ook mee. Muziek en humor staan ook steeds op ons menu. Een contactclown is niet zomaar een clown zoals je die in een circus ziet.”

Extra opleiding

“Niks is gepland en we zien op het moment zelf wel hoe we contact maken met onze bejaarden. We kijken naar de mens die voor ons zit. De job is enorm leuk, maar er kruipt daar enorm veel energie in. We doen maandelijks onze toer bij de bewoners van het rusthuis, want we hebben natuurlijk ook nog ons gewone werk. Corona is nog altijd een grote boosdoener en zorgde er dan ook voor dat ik in januari niet kon starten met mijn extra opleiding tot demiclown, een nog iets diepgaandere vorming dan die van contactclown.”

“Gelukkig hebben we clownsmondmaskers om onze job in deze coronaperiode te kunnen doen, want onze mimiek is heel belangrijk bij deze job. Krijg je daar als Krak dan een trofee of een oorkonde voor? Gelijk hoe, we gaan dat een hele mooie plaats geven op het werk”, besluit Vanessa trots.

Wat zou je doen, mocht je één week burgemeester van Kortemark zijn? “Oei, ik ben geen politicus, dat zou je beter aan mijn zus Lynn vragen. Maar misschien zou ik wel kijken hoe ik de mensen uit ons rusthuis wat meer kan betrekken in het sociale leven in de gemeente. Een samenwerking met de scholen zou misschien ook wel kunnen of we zouden met de meer mobiele bewoners naar de pastorietuin op uitstap kunnen gaan.” Mocht je een cheque winnen om een reis te maken welke bestemming zou je kiezen? “Dan zou ik met mijn zoon Milan een reis naar Amerika maken, zodat we daar een rondrit kunnen maken op de legendarische Route 66. Dat is echt mijn droom. Donovan en Emile, die zijn daar wat minder fan van, maar die moeten ons maar volgen. Ah ja, het is wel mijn cheque, hé (lacht)! Met welke rol zou de regisseur van Hoger Op jou een ongelooflijk plezier kunnen doen? “Ik zou zo graag eens de rol van een echte vieze draak spelen, zoals ze dat in het dialect zo mooi zeggen, een slecht, vals karakter. Dat lijkt me een enorme uitdaging om dat als actrice te kunnen brengen.”

BIO

Privé

Vanessa Vermote (42) woont met haar man Donovan Catteeuw (43) en haar twee zonen Milan (19) en Emile (15) in de Koekelarestraat in Kortemark.

Loopbaan

Vanessa studeerde Bijzondere Jeugdzorg en Medisch secretariaat. Ze werkt als woon- en leefbegeleider in wzc Blijvelde, waar ze regelmatig in de huid van contactclown Vivi kruipt.

Vrije tijd

Vanessa wandelt graag en ook een goed boek kan haar bekoren. Ze is fervent supporter van Club Brugge en woont samen met het gezin nu en dan eens een wedstrijdje bij. Je vindt haar ook langs de zijlijn van SVD Kortemark, waar haar beide zonen voetballen. Daarnaast staat ze op het podium als actrice bij Hoger Op Kortemark.