Krak Sofie blikt terug op 2021: “Was fantastische erkenning”

Forensisch geneticus dr. Sofie Claerhout (29), postdoctoraal onderzoeker aan onder meer de Kulak en winnaar van de PhD Cup 2021, mocht zich afgelopen jaar ‘Krak van Kortrijk’ noemen.

Met haar werk rond DNA-onderzoek bij moordzaken met de focus op het mannelijke Y-chromosoom wist Sofie te overtuigen als Krak. “Wanneer het gevonden DNA op de plaats delict niet voorkomt in de DNA-politiedatabank of niet matcht met dat van verdachten, loopt een zaak vast. In zo’n gevallen kunnen we de dader alsnog opsporen via zijn familie want het Y-chromosoom is het enige stukje DNA dat bijna ongewijzigd van vader op zoon wordt overgeërfd en dat voor generaties lang. Nu is het nog wachten op een gewijzigde Belgische wetgeving om dit onderzoek in te zetten.”

Dankzij de titel ‘Krak van Kortrijk 2021’ kon Sofie haar onderzoek overbrengen naar een nog breder publiek. “Het is fantastisch om die erkenning te krijgen. Ik voel me al op zoveel manieren verbonden aan de stad, maar het bood eveneens de mogelijkheid om mijn onderzoek nog eens in de kijker te zetten bij de lezers van De Krant van West-Vlaanderen.”

Dader onbekend

Vorig jaar schreef ze op vraag van Uitgeverij Lannoo haar boek ‘Dader onbekend’, gestaafd met meer dan 20 (vastgelopen) moordzaken. “Het boek werd in oktober voorgesteld in Boekenhuis Theoria en vertelt hoe we onbekende daders na jarenlang zoeken toch nog kunnen identificeren en wat we nog nodig hebben om het te kunnen toepassen.” Sofie veroverde eveneens de hoofdprijs op het wereldcongres voor forensische genetica.