Kortrijk schenkt 6.000 euro aan slachtoffers aardbeving in Marokko

Naar aanleiding van de aardbeving in Marokko op vrijdag 8 september zal stad Kortrijk zo’n 6.000 euro financiële steun verlenen aan de slachtoffers van de ramp. Dat kondigde schepen van Mondiaal beleid Bert Herrewyn (Vooruit) aan op de gemeenteraad.

“Dat is de helft van het stadsbudget voor noodhulp en exact het bedrag dat destijds werd vrijgemaakt voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije”, zei de schepen maandag.

WK voetbal

De Mondiale Raad van de stad zal uitmaken welke organisatie geschikt is om het uitgetrokken bedrag in ontvangst te nemen. De Marokkaanse gemeenschap is sterk vertegenwoordigd in Kortrijk. Dat bleek onder meer tijdens het voor Marokko historische wereldkampioenschap voetbal in Qatar eind vorig jaar. Niet toevallig werd aan het begin van de gemeenteraad maandag ook een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de ramp.