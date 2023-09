Uitbaters Blankenbergs restaurant Medina zetten zich in voor slachtoffers van aardbeving in Marrakech

Fatima Oumimoun en Rachid Yousfi, de uitbaters van restaurant Medina op het Manitobaplein in Blankenberge, organiseren een inzamelactie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. “De opbrengst is bestemd voor de heropbouw van een school in het getroffen gebied”, zegt Fatima die sinds vorig jaar ook gemeenteraadslid is in de badstad.

Rachid is afkomstig uit de hoofdstad Rabat die zich op 400 kilometer van het rampgebied situeert. De roots van Fatima liggen in Marrakech.

Hoop brengen

“Diverse familieleden van mij hebben zware materiële schade door de catastrofe. Ze zijn gelukkig niet gewond geraakt. Samen met enkele erkende associaties neem ik nu het initiatief om geld in te zamelen.”

“We willen ons steentje bijdragen want het is vreselijk wat er op 8 september gebeurd is. We willen hoop brengen in het leven van de slachtoffers die het hardst getroffen zijn”, vertelt Fatima.

Buffet à volonté

Op vrijdagavond 13 oktober wordt er een gevarieerd buffet à volonté geserveerd voor de prijs van 30 euro waarbij je ook 1 drankje krijgt. De aanwezigen kunnen ook nog een financiële steun achterlaten ter plaatse.

“In ons restaurant kunnen 36 personen zitten. We zijn van plan om 2 shifts te organiseren: van 18 tot 20 uur en daarna een tweede lichting. We hebben al veel reacties gekregen dus we hopen dat alles zal volgeboekt zijn zodat we een mooi bedrag kunnen verzamelen”, besluit Fatima.