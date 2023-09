Inzamelactie M.V.S.S.E. in Harelbeke en Wakken is groot succes: “Heel trots op grote solidariteit”

De Marokkaanse Vereniging voor de Saharaanse Solidariteit in Europa blikt terug op een succesvolle eerste inzamelactie voor de slachtoffers na de aardbeving in Marokko. De organisatie deed inzamelingen in Harelbeke en Wakken en roept nog steeds op om donaties te doen nu de meest dringende hulp verleend is.

Vorige week verzamelde de Marokkaanse Vereniging voor de Saharaanse Solidariteit in Europa, kortweg de M.V.S.S.E., allerhande materiaal in Harelbeke en Wakken. Souad Larch (42) van de organisatie spreekt van een groot succes: “Ik wil graag iedereen bedanken die geld heeft gestort of iets is komen brengen. Ik ben heel trots op de golf aan solidariteit die we vanuit verschillende hoeken kregen.”

De vrachtwagen die naar de Berberdorpen in het getroffen gebied rijdt, werd woensdagavond gevuld en zal daarna vertrekken. Geld kan ook nog steeds gedoneerd worden via het rekeningnummer BE17 7380 1113 5521 met vermelding “help Marokko”. Het vervoeren van de vracht is immers duurder dan verwacht doordat er uiteindelijk met een transportbedrijf moest worden gewerkt.