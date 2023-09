M.V.S.S.E. organiseert in Harelbeke en Wakken inzamelingsactie na aardbeving in Marokko: “Nog steeds vraag naar verschillende goederen”

De Marokkaanse Vereniging voor de Saharaanse Solidariteit in Europa, kortweg M.V.S.S.E., organiseert deze week verschillende inzamelingsmomenten in Harelbeke en Wakken (Dentergem). Op maandag 11, dinsdag 12 en donderdag 14 september is er een inzamelingsmoment tussen 17:00 en 20:00 en op woensdag 13 september van 10:00 tot 20:00. Geld kan ook steeds gedoneerd worden via het rekeningnummer BE17 7380 1113 5521 met vermelding “help Marokko”.

Souad Larch (42) is een van de initiatiefneemsters van de M.V.S.S.E. en woont in Beveren-Leie. Ze legt uit hoe het initiatief er kwam: “Vanaf het moment waarop we met onze organisatie te weten kwamen dat de aardbeving had plaatsgevonden, wisten we dat we iets moesten doen. We verspreidden dus de flyer (zie foto bovenaan, red.) via alle mogelijke manieren: sociale media, vrienden, scholen. De basisscholen van Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve waren zo bijvoorbeeld zeer belangrijk voor ons, want in die school heeft men onze flyers uitgedeeld en is er zo heel veel ingezameld.”

Snel gehandeld

“De flyer was behoorlijk impulsief. We hadden in Harelbeke zelfs nog geen weet van een adres voor de inzamelingsactie, maar we vonden het gewoon enorm belangrijk om snel te handelen. Ondertussen hebben we natuurlijk een plek gevonden. In Harelbeke is dat in de Stedestraat 51, een gebouw dat we van mijn werkgever woonmaatschappij Vivus mochten gebruiken en waarvoor we heel dankbaar zijn. In Wakken is dat in de Nieuwstraat 40.”

“We zijn vooral op zoek naar zaklampen, veldbedden, matrassen (opblaasbaar of gewone), tandpasta, zeep (niet vloeibaar), EHBO-materiaal en luiers.”

Er is al veel ingezameld, maar de organisatie heeft nog steeds nood aan bepaalde zaken: “Donderdag wordt onze belangrijkste dag. Dan komt er van overal in West-Vlaanderen verzameld materiaal naar onze vrachtwagen. Zaklampen, veldbedden, matrassen (opblaasbaar of gewone), hygiënische producten zoals tandpasta of zeep (niet vloeibaar), EHBO-materiaal, baby-materiaal zoals luiers… We kunnen het allemaal gebruiken. Er is zelfs gevraagd om generatoren, want in vele van de dorpen is er momenteel geen elektriciteit. De kans is klein, maar als er een bedrijf een generator op overschot heeft, contacteer ons alsjeblieft.”

De ingezamelde goederen worden met een vrachtwagen naar Marokko gebracht, specifieker naar vier dorpen in de regio Taroudant, op zo’n 100 kilometer van havenstad Agadir. Het verzamelde geld dat via het rekeningnummer BE17 7380 1113 5521 met vermelding “help Marokko” binnenkomt, wordt daar ter plaatse aan een contactpersoon overhandigd die het dan gericht kan gebruiken voor de noodhulp in de getroffen dorpen. Larch geeft ook nog aan dat M.V.S.S.E. erover nadenkt om een tweede inzamelingsactie op te starten als de vraag ernaar van beide kanten even luid blijft klinken.