Nawal Maghroud, fractieleidster Vooruit Kortrijk, ziet veel solidariteit met Marokkaanse slachtoffers na aardbeving: “Alle hulp is welkom!”

De fractieleidster van Vooruit in Kortrijk, Nawal Maghroud, bewondert de grote solidariteit met het getroffen gebied in Marokko na de aardbeving vorige week. Ze apprecieert de verschillende initiatieven in de regio Kortrijk en zegt dat alle hulp op dit moment welkom is.

Na de aardbeving in Marokko op 8 september zijn er al verschillende initiatieven op poten gezet om zowel spullen als geld in te zamelen voor de slachtoffers in de getroffen gebieden. Wij hebben dan ook alle artikels over de West-Vlaamse solidariteit met Marokko gebundeld in één dossier.

Wat opvalt, is dat er vooral in de regio rond Kortrijk al vele initiatieven zijn gestart. Nawal Maghroud, fractieleidster van Vooruit in Kortrijk, is blij met die solidariteit, maar ziet het niet als een louter Kortrijks gebeuren: “Het klopt dat er hier veel initiatieven zijn. Hicham Bouaazzaoui van Chark Transport lanceerde zondagavond bijvoorbeeld al een oproep om goederen in te zamelen, en ook in Menen en Harelbeke zijn er gelijkaardige projecten.”

“Veel Kortrijkzanen hebben Marokkaanse roots, maar ik zie niet enkel in Kortrijk solidariteit.”

“Veel Kortrijkzanen hebben Marokkaanse roots, maar ik zie niet enkel in Kortrijk solidariteit. Het eerste initiatief waar ik van op de hoogte ben gebracht, kwam bijvoorbeeld uit Gent en in Nederland zie ik initiatieven op veel grotere schaal. Ik wil daarmee allerminst zeggen dat België achter komt. Ik heb zelf Marokkaanse roots, maar gelukkig woont mijn familie in het noorden van het land, niet in het getroffen gebied. Ik heb wel een tante die in Casablanca woont en zij heeft de beving dus wel gevoeld.”

Kwetsbare, lemen huizen

“Mijn familie maakte in 2004 wel een aardbeving mee in Noord-Marokko, maar ik heb de indruk dat de schade nu nog veel erger zal zijn. De dorpjes in het Atlasgebergte bestaan voornamelijk uit kwetsbare, lemen huisjes en ze zijn bovendien moeilijk bereikbaar. Werkelijk alle hulp is momenteel welkom, of dat nu van kleine of grote bedrijven is of zelfs van lokale besturen.”

“Het is dan ook een goede zaak dat stad Kortrijk maandag op de gemeenteraad bekendmaakte dat er 6000 euro aan noodhulp wordt vrijgemaakt voor de slachtoffers,” besluit Maghroud. Bert Herrewyn, Kortrijks schepen van klimaat (Vooruit), geeft daarbij een woordje uitleg: “6000 euro is de helft van ons jaarbudget voor noodhulp. De andere helft hebben we eerder dit jaar vrijgemaakt voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. We zijn van plan om het bedrag te overhandigen aan 1 à 2 ngo’s, zoals het Rode Kruis of Oxfam, maar meer info daarover volgt nog.”