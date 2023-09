Kortrijks gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester) doet oproep: “Steun de noodhulp-initiatieven voor Marokko zoveel mogelijk!”

Mohamed Ahouna, gemeenteraadslid voor Team Burgemeester, is blij met alle solidariteit voor de slachtoffers in Marokko na de aardbeving. Hij toont ook zijn appreciatie voor de 6000 euro die het Kortrijkse stadsbestuur uittrekt als noodhulp, maar wil vooral dat de golf aan solidariteit niet stopt.

Na de aardbeving die duizenden Marokkanen in het Atlasgebergte de dood in jaagde en nog veel meer ervan dakloos maakte, kwam er een grote golf aan solidariteit vanuit andere landen. Ook vanuit onze provincie. Kortrijks gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester) laat zijn licht schijnen op de vele initiatieven:

“Het is hartverwarmend om te zien dat zo’n catastrofe ook de menselijkheid naar boven laat komen. Heel wat mensen, met en zonder Marokkaanse roots, hebben de voorbije dagen initiatieven opgestart om de slachtoffers te steunen. Ook in Kortrijk. Ik juich dit toe en roep iedereen op om deze initiatieven zoveel mogelijk te steunen.”

Gemeentebestuur en individuele initiatieven

“Ik nam na het dramatische nieuws contact op met het stadsbestuur met de vraag of de stad ook kan ondersteunen. De gemeenteraad startte maandag met één minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Schepen Bert Herrewyn zal bovendien 6000 euro vrijmaken, zoals het stadsbestuur begin dit jaar ook deed voor de aardbevingen in Syrië en Turkije.”

Ahouna bejubelt ook de vele individuele initiatieven die er al kwamen: “Zo levert het transportbedrijf in de Brugsesteenweg gratis logistieke ondersteuning voor de ingezamelde hulpgoederen. Daarnaast zullen, net als de Kortrijkse moskee, verschillende moskeeën in Vlaanderen geldinzamelingen organiseren. De Kortrijkse moskee stelt ook ruimte ter beschikking voor medisch materiaal, tenten, dekens, enz.”

“Ik herhaal mijn oproep: steun deze initiatieven zoveel mogelijk! Red levens!”

“Intussen is Libië ook getroffen door een natuurramp en zijn daar ook heel veel dodelijke slachtoffers. Vandaar dat de Kortrijkse moskee ook een deel van de inzameling voor ondersteuning aan Libië zal reserveren. Ik herhaal bij deze mijn oproep om deze of andere initiatieven zoveel mogelijk te steunen, red levens!”