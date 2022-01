Koksijde en Blankenberge sleuren aan kop van boostercampagne, Menen en Wervik maken deze week achterstand goed

Met meer dan twee op de drie inwoners met een derde prik zijn de gemeenten Koksijde en Blankenberge op dit moment de boosterkampioenen van West-Vlaanderen. Helemaal achteraan bengelt het vaccinatiecentrum van Menen, waar ook de inwoners van Wervik gevaccineerd worden. Daar kreeg minder dan 40 procent van de inwoners een derde prikje. “Tegen het einde van de week moet daar verandering in zijn gekomen”, zegt coördinator Tonny Slembrouck. “Er staan bijna 11.000 vaccinaties gepland.

Tegen eind januari moet iedereen die dat wil een derde vaccin tegen het coronavirus hebben gekregen. Dat is de doelstelling die minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en het Agentschap Zorg en Gezondheid. De boostercampagne komt deze week dan ook op veel plaatsen in een laatste stroomversnelling. Over heel Vlaanderen staan er zo’n 551.000 boosterprikken gepland. Iets minder dan een vijfde daarvan zijn bestemd voor West-Vlaamse bovenarmen.

Meer dan zes op de tien

Op dit moment zijn al 621.526 West-Vlamingen een derde keer gevaccineerd. Over de hele bevolking gaat het om 51,56 procent, kijken we enkel naar de volwassenen (de groep die voorlopig in aanmerking komt voor een booster, red.) dan is meer dan 60 procent van de West-Vlamingen gevaccineerd. Bij de 65-plussers gaat het om meer dan 90 procent van de inwoners.

Wel blijven er opvallende verschillen tussen de steden en gemeenten in onze provincie. Zo zijn in Blankenberge en Koksijde meer dan 66 procent van de inwoners al een derde keer gevaccineerd. Ook elders aan de kust ligt de boostervaccinatiegraad boven het West-Vlaamse gemiddelde. Brugge is, in absolute cijfers, de stad waar al het meeste boosterprikken zijn gezet. In totaal gaat het daar om ruim 66.000 vaccinaties.

Helemaal achteraan bengelt Menen met een boostergraad van amper 35,15 procent. Ook in Wervik is nog maar 37,73 procent van de inwoners een derde keer gevaccineerd. De inwoners van beide steden in het zuiden van de provincie moeten naar het vaccinatiecentrum Park Ter Walle in Menen afzakken voor hun prik. “We hebben inderdaad een achterstand, maar die valt vrij makkelijk te verklaren”, legt Tonny Slembrouck, coördinator van het Meense vaccinatiecentrum uit. “In de laatste week van december en de eerste week van januari hebben we maar één dag effectief geprikt, vooral door een gebrek aan apothekers en medewerkers die zich vrij konden maken. Maar sinds vorige week vrijdag zijn we aan een heuse marathon begonnen.”

“Deze week staan een kleine 11.000 vaccinaties op de agenda. Maandag, dinsdag en woensdag gaat het om boosterprikken, zaterdag komt de eerste groep 5- tot 11-jarigen aan de beurt”, aldus Tonny Slembrouck nog. “We maken met ons vaccinatiecentrum de komende dagen dan ook een forse sprong vooruit. Zeker een kwart van de inwoners van beide steden zal gevaccineerd worden, waardoor we ruim boven het Vlaamse gemiddelde zullen uitkomen. Het is dus zeker niet zo dat we minder enthousiasme of vaccinatiebereidheid merken bij de inwoners van Menen of Wervik.”