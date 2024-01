Kelly Van Oost is de Krak van Koekelare: “Ik hoop dat iedereen nu Caring Family kent”

Kelly Van Oost, de drijvende kracht achter Caring Family, was enkele weken geleden heel verbaasd toen ze hoorde dat ze genomineerd was als Krak van Koekelare. Haar verbazing sloeg echter om in verstomming toen ze vorige week vernam dat ze effectief de Krak was.

“Ik ben eigenlijk nog altijd een beetje aan het bekomen van de verrassing”, vertelt Kelly (41), die ons hartelijk ontvangt in de benedenverdieping van haar woonst in de Dorpstraat. Deze ruimte is ingericht als een gezellige ontmoetingsplaats voor de vrijwilligers van Caring Family en iedereen die nood heeft aan een warme babbel.

“Ik heb deze erkenning ongetwijfeld te danken aan mijn fantastische medewerkers en alle mensen die we ooit al geholpen hebben. Ik ben uiteraard heel blij voor Caring Family en hopelijk zullen heel wat mensen nu ook anders naar mij kijken.”

Verkeerde keuzes

Het leven van Kelly zou zonder enige twijfel als scenario voor een spannende film kunnen dienen. Ze kende een vrij probleemloze jeugd, maar door verkeerde keuzes raakte ze als jonge twintiger op het verkeerde pad. Ze gebruikte en dealde drugs en leefde zelfs een hele periode samen met haar hond op straat. Ondertussen is ze 17 jaar clean en daar is ze best trots op. “Ik had alles om het te maken en was zelfs verschillende jaren actief in de modellenwereld, maar toch ben ik op het verkeerde pad geraakt. Op een bepaald moment besefte ik dat ik mijn leven dringend moest veranderen. Ik vrees dat ik hier anders niet meer had gezeten. In deze moeilijke periode van mijn leven heb ik aan den lijve ondervonden wat het is om in armoede te leven. Ik kreeg geen hulp van het OCMW en moest zien rond te komen met wat andere mensen me gaven. Toen is het idee van Caring Family bij me opgekomen. Eerst in mijn huis in Bovekerke en nu op deze locatie in de Dorpstraat.”

Kelly Van Oost is iemand met een groot hart, die vooral bezorgd is om de problemen van de mensen rondom haar. “Als ik zie wat er allemaal georganiseerd wordt om de nood in andere landen te lenigen, maakt me dat een beetje kwaad. Er is zoveel miserie rondom ons. Heel veel mensen in België leven in armoede, komen financieel niet rond of hebben psychische hulp nodig. Die mensen willen we in de eerste plaats helpen met Caring Family.”

Drie evenementen

Dankzij de steun van een fantastische ploeg medewerkers slaagt Kelly met Caring Family erin om levensmiddelen en kledij in te zamelen voor mensen in nood. “We raken stilaan meer bekend in Koekelare en onze drie grote evenementen in de loop van het jaar dragen daar zeker toe bij. Dat zijn ons jaarlijkse kerstfeest Caring Christmas, straks in maart in BuLo De Regenboog de tiende editie van ‘Artiesten met een Hart’ en tijdens de grote vakantie onze Kidsdag.”

Voor Kelly Van Oost verandert de erkenning als Krak van Koekelare weinig of niets aan haar leven. “Ik blijf gewoon doorgaan zoals ik al jaren bezig ben. Ik hoop vooral dat iedereen in Koekelare ons nu heeft leren kennen en vooral dat mensen in nood iets gemakkelijker de weg vinden naar Caring Family.”

Kelly Van Oost Privé Kelly Van Oost is in 1983 geboren in Duitsland, waar haar papa militair was. In 1994 verhuisde ze samen met haar ouders naar Nieuwpoort. Haar enige dochter Amy is 14 jaar. Loopbaan Kelly studeerde voor zorgkundige aan het Annuntiata-instituut in Veurne. Ze werkte in zorginstellingen in onder meer Veurne, Wilskerke en Bredene. Ondertussen werkt ze al verschillende jaren in wzc Hof Demeersseman in Ichtegem. Vrije tijd Kelly heeft weinig vrije tijd, maar die spendeert ze graag met haar dochter en vrienden. Ze houdt voorts van fitness en rijden met de moto. Ze klust en schildert ook graag thuis. Momenteel is ze bezig met de zaak te herschilderen.