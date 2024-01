Katrien Bonte is de Krak van Kuurne: “Het is fijn dat mensen mijn Tekstamentjes appreciëren”

Katrien Bonte is een bezige bij met een passie voor taal en teksten. Ze is actief als copywriter en deelt ‘Tekstamentjes’ op sociale media. Afgelopen jaar fleurde ze als dorpsdichter ook veel Kuurnse plekjes op met ‘Kuurnamentjes’. Voorts engageert ze zich voor NV de Middenstand van Cuerne en Artykid en runt ze samen met haar man Dirk Gasthuis 2.0.

Verkozen zijn tot de Krak van Kuurne komt voor Katrien Bonte als een verrassing. Ze voelde zich eerder de kleine garnaal tussen alle andere straffe kandidaten. “Een onverwacht aangename verrassing. Ik werd vroeger al eens genomineerd en toen werd ik het niet. Maar kijk … het kan nog! Het voelt vooral als een warme schouderklop en een duwtje in de goede richting.” Katrien wil dan ook iedereen bedanken die op haar heeft gestemd en vindt het fijn dat mensen uit Kuurne haar ‘Tekstamentjes’ en ‘Kuurnamentjes’ appreciëren.

Gedichtjes met twist

Die Tekstamentjes zijn terug te vinden op Instagram onder de hashtag tekstamentje. Wekelijks plaatst ze daar een gedicht op. Haar ‘Tekstamentjes’ kregen zoveel bijval dat ze vorig jaar werd gevraagd als dorpsdichter van Kuurne tijdens het feestjaar Kuurne 900. Haar aanpak slaat blijkbaar wel aan. “Mijn stijl is to the point, vol herkenbare situaties, makkelijk te begrijpen maar met een twist. Er zit ergens een kronkel of mag ik vanaf nu zeggen een krak – die me midden het dagelijkse leven plots inspiratie brengt voor een #tekstamentje. Die kan je nu al twee jaar elke week lezen op Instagram of Facebook. Het lukt me niet elke week even goed maar ik probeer er écht mijn gevoel in te leggen. Als dat lukt, weet ik dat de reacties navenant zullen zijn.”

Kuurnamentjes

Katrien Bonte mocht dus het afgelopen jaar gedichten schrijven voor Kuurne. Ze doopte die gedichten om tot haar ‘Kuurnamentjes’ verwijzend naar de ‘Tekstamentjes’. Als geboren en getogen Kuurnenaar was Katrien dan ook heel trots dat ze zichzelf een jaar lang dorpsdichter van Kuurne mocht noemen.

Het afgelopen jaar zette Katrien zich nog op andere vlakken in voor Kuurne. Want naast haar gedichtjes als dorpsdichter organiseert ze samen met voormalige Kraks Veerle en Lien Hellyn ‘Artykid’. Dit is de Kuurnse versie van Kunstendag voor Kinderen waarop kinderen kunnen kennismaken met het kunstaanbod in Kuurne. Daarnaast zetelt Katrien ook in het bestuur van NV de Middenstand van Cuerne. “Ik was en ben al heel mijn leven geëngageerd in onze mooie Kuurnse gemeente: de Chiro, de Kinderfoor, de Wereldwinkel, het oudercomité in het verleden; nu ‘rest’ enkel nog Artykid en NV Middenstand.”

De weinige vrije tijd die ze nog heeft, vult Katrien het liefst op met wandelen of afspreken met vrienden. Dat doet ze op haar favoriete Kuurnse plekjes: de Vlindertuin en de bib. “Zowel binnen als buiten kan ik er altijd mijn hart ophalen. In de zomer vormen de terrasjes de leukste plekjes, voor de deur of in de tuin van de cafés … in goed gezelschap en met een ezel op tafel. Het bier welteverstaan”, lacht Katrien. (Tristan Vandevelde)

Bio Katrien Bonte Privé: Katrien (58) is de echtgenote van Dirk Pinoy en de moeder van Nele (en Tom), Stien (en Stan), Staf (en Jana) en Marte (en Vic). Mé van Miel, Briek en Fé. Geboren in 1965 in het moederhuis in de Gasthuisstraat waar ze nog altijd naast woont. Loopbaan: Ooit bankier/verzekeraar, later journalist, nog later bibliothecaris. Nu zelfstandig copywriter onder de naam Tekstament en met haar man Dirk uitbater van Gasthuis 2.0 (logies). Vrije tijd: In haar vrije tijd is ze ook graag bezig met taal en teksten. Voorts engageert ze zich samen met Veerle en Lien Hellyn in Artykid, de Kuurnse versie van Kunstendag voor Kinderen. Als ze nog een gaatje vindt, gaat ze wandelen of spreekt ze af met vrienden.