Jonathan Vandenbussche is de Krak van Deerlijk: “Japanse krijgskunst blijft me mateloos fascineren”

Krak Jonathan Vandenbussche (36) is al vele jaren gepassioneerd door de Japanse krijgskunst iaido. Hij werd in 2023 voor de 15de keer Belgisch kampioen en hij wist vorig jaar ook te promoveren tot zwarte gordel zesde dan.

Jonathan Vandenbussche Privé Jonathan is 36 en woont met echtgenote Kim Rigole in de Oliebergstraat in Sint-Lodewijk. Samen hebben ze twee kinderen, Saar (8) en Roel (7). Loopbaan Jonathan is industrieel ingenieur biochemie van opleiding en werkt in het onderzoekscentrum voor chromatografie RIC in Kortrijk. Vrije tijd Jonathan is al vele jaren gepassioneerd door de Japanse krijgskunst iaido. Hij werd vorig jaar voor de 15de keer Belgisch kampioen in deze allicht voor velen eerder onbekende sportdiscipline. Hij is aangesloten bij de Zwevegemse club Agehachô, waar ook jodo, een vergelijkbare Japanse vechtkunst, beoefend wordt.

“Ik heb van kindsbeen af veel gesport”, start Jonathan zijn verhaal. “Gevechtssporten waren mijn ding en meer specifiek karate. Van mijn zevende tot mijn 14 jaar was ik aangesloten bij de Zwevegemse karateclub Wakû-Kan. Daarna heb ik een tijdje ‘stil gelegen’, ik was wat zoekende. Een bezoekje aan de turnzaal van de Kouterschool heeft op 17-jarige leeftijd een nieuwe start ingeluid. Ik zag er mannen in traditioneel Japanse kledij aan het werk met zwaarden. Het zoeven van die ‘wapens’ moet blijkbaar een enorme indruk hebben nagelaten, want ik was meteen verkocht. Iaido is nu al bijna twee decennia mijn grote passie.”

Nationaal team

“Onze club Agehachô telt een 15-tal leden. We trainen op donderdagavond in de sporthal in Sint-Eloois-Winkel en op zondagmorgen in Sportpunt in Zwevegem. De lesgevers zijn Patrick Demuynck en Liviu Vlad, twee leermeesters van wie ik al heel wat heb opgestoken. Mijn eerste deelname aan een nationale titelstrijd was een meevaller, want ik haalde meteen brons. Het jaar nadien schoot ik de hoofdvogel af en dat heb ik vorig jaar voor de 15de opeenvolgende keer gerealiseerd. Ik ben al ruim tien jaar lid van het nationaal team en was al zes keer primus in het Europees kampioenschap. Vorig jaar wist ik ook te promoveren tot zwarte gordel zesde dan.”

“Wat iaido precies inhoudt? Iaido betekent letterlijk ‘de weg van het harmonieuze zijn’. Iaido is te omschrijven als de kunst van het snel en vloeiend trekken van het zwaard, gevolgd door een aanval en behoort tot het budo. Iaido is sterk verwant aan andere Japanse vechtkunsten als kendo, shinkendo en jodo. Het komt voort uit de culturele krijgstraditie van de samoerai(bushi) van het klassieke Japan. Met vastgelegde vormen of kata oefen je de zwaardtechnieken van de samoerai.”

“Voor alle duidelijkheid, iaido beoefen je solo. Je strijdt tegen een ingebeelde tegenstander of Kaso teki. Iaido wordt beoefend met een houten zwaard, een metalen oefenzwaard of een gesmeed scherp zwaard. Welk type zwaard wordt gebruikt, heeft vooral te maken met de mate van geoefendheid van de iaidoka. Alle bewegingen moeten vloeiend, zuiver en resoluut worden uitgevoerd. De vele kata omvatten zittende en staande technieken, waarbij aanvallen van voren, achteren en opzij kunnen komen.”

Mentaal uitputtend

“Een fysieke basisconditie is voldoende. Het is vooral mentaal uitputtend. Absolute focus zeg maar voortdurende concentratie en waakzaamheid is onontbeerlijk. Bij de uitvoering van de technieken moet je als het ware een tegenstander voor de geest halen zodat je een zo realistisch mogelijke situatie creëert. In onze club Agehachô doen we ook jodo, een vergelijkbare Japanse vechtkunst waarbij je gebruikmaakt van de jo, een 128 centimeter lange staf. De Japanse krijgskunst blijft me nog altijd mateloos fascineren. Het is voor mij een ideale uitlaatklep.” (RD)