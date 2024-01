Joeri Van Doninck (37) is de Krak van De Haan: “Uit liefde voor dit uniek plekje aan onze kust”

Joeri Van Doninck is met stip de nieuwe Krak van De Haan geworden. Een eretitel die hij met beide handen aangrijpt om zijn geliefde badplaats te promoten. “Ik laat geen kans liggen om Wenduine in de kijker te zetten”, zegt Joeri.

Of hij veel commentaar kreeg op zijn nominatie? “Héél veel reacties heb ik daarop gekregen”, glimlacht Joeri. “Blijkbaar leefde het hier wel, en niet alleen in Wenduine. Ook veel Hanenaars lieten weten dat ze voor mij hadden gestemd.” En dat betekent volgens Joeri wel wat. “Het toont aan dat de aloude rivaliteit die hier al leefde sinds de fusie, geleidelijk aan het uitdoven is.”

Privé Gehuwd met Sara Lathouwers (38), papa van Aaron (6) en Lore (3). Loopbaan Joeri volgde een hotelopleiding aan Spermalie en vulde dat aan met een zevende specialisatiejaar wine steward/sommelier in Ter Groene Poorte. Hij liep daarna eerst een tijdje stage bij de Ostend Queen om daarna achtereenvolgens restaurant- en barmanager te worden bij The Blue Lobster, souschef bij L’Espérance en barmanager bij Hotel Dukes’ Palace. Ook draaide hij een tijdlang mee bij Maison Vandamme in Zeebrugge. Sinds 2009 is hij medezaakvoerder van Hotel Les Mouettes. Vrije tijd Tennis en padel, koken en eens lekker uit eten gaan.

Al laat hij zelf geen kans liggen om zijn geliefde Wenduine op de kaart te zetten. “Dat zit er bij mij al ingebakken sinds mijn kindertijd: ook mama en papa hebben altijd met Wenduine gedweept. Onze ‘prinses der badsteden’ is een uniek plekje aan de Vlaamse kust, al was het maar omdat we hier geen treinstation hebben én er ook geen snelweg stopt in Wenduine. We zitten, zou ik bijna zeggen, op een eilandje”, klinkt het. Dat maakt volgens Joeri ook dat mensen nog bewuster voor het badplaatsje kiezen. “En terecht. Prachtige stranden, een ongerept duinengebied, weidse polders, kilometers bossen waar je in alle rust kunt wandelen, lekkere eetadresjes naar ieders goesting: nergens anders aan zee vind je zoveel troeven op één plek”, klinkt het.

Stokpaardje

Daarmee maakt Joeri zijn rol als trotse Wenduine-ambassadeur opnieuw meer dan waar. “Ik ben er trots op hier geboren en getogen te zijn, want hoeveel rasechte Wenduinenaars schieten er vandaag de dag nog over? Wenduine is mijn stokpaardje. Alles wat met lokale economie en toerisme te maken heeft, ligt me na aan het hart en het fijne aan ons badplaatsje is ook: we trekken allemaal aan één zeel. Hebben we in Les Mouettes zelf geen hotelkamer meer vrij, dan neem ik de telefoon en bel gauw even rond om te zien waar er wél nog plaats is. En ik ga toeristen ook altijd met plezier tips geven over wat er allemaal te zien en te beleven valt in Wenduine. Dat maakt van mij eigenlijk ook een half toerismebureau”, knipoogt Joeri. ‘Sociaal ondernemer’, zo noemt hij zichzelf. Een vlag die perfect de lading dekt. “Zonder met mezelf te willen boffen: het klopt wel dat ik altijd voor iedereen klaar sta. Dat zit nu eenmaal in mijn aard”, zegt hij.

Familieman

Daarnaast ziet Joeri zichzelf ook als een familieman in hart en nieren. Wat dan weer mooi aansluit bij het levenswerk van zijn grootouders, en nu ook dat van hemzelf en zus Joyce: Les Mouettes is het laatste familiehotel op de Zeedijk van Wenduine. Tot slot onthult Joeri dat hij politieke ambities heeft. “Ik heb een toekomstvisie voor ogen en wil daar graag mee de schouders onder zetten. Want het is écht wel tijd voor vernieuwing in Wenduine… En voor verjonging in de politiek”, klinkt het.

Tot slot nog eens terug naar die Krak-titel: wat ze voor Joeri betekent? “Ik loop er zelf niet graag mee te koop, maar het deed wel deugd dat ik genomineerd werd voor wat ik achter de schermen allemaal doe uit liefde voor mijn dorp. De titel dan ook nog binnenhalen, is de kers op de taart.”