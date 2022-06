Vic (5) is Kinderkrak in Harelbeke

De guitige Vic Bonte uit Harelbeke wordt 6 jaar in oktober, maar is naar eigen zeggen al 6. Hij zit in de derde kleuterklas in de Mariaschool.

“Het is een leuke school waar ik veel dingen mag doen”, vertelt Vic. Hij houdt van spaghetti, eitjes, tekenen, trampolinespringen, op straat spelen en ‘vechten’ met opa, maar bovenal houdt hij enorm veel van dieren, bomen en de natuur. “Mijn papa’s hobby is boomknotter (snoeier) en ik help hem de kapotte ‘schillen’ afdoen. Als die al afgevallen zijn, is de boom dood. Ik wil later boomdokter worden en alle zieke bomen genezen. Als ze niet meer kunnen genezen, zal ik ze wegdoen of in stukjes zagen. Ik mocht al hout kappen en zagen met papa.”

Mooimakers

Zijn allergrootste plezier is zijn opa Eddy helpen die bij De Mooimakers zwerfvuil opruimt. “De diertjes hebben niet graag dat mensen vuilnis op de grond gooien of in het bos achterlaten. Dat mag niet, de mensen moeten dat in een apart bakje gooien, soort bij soort. Ik zeg hen dat en toon hen hoe het moet. Ik heb een eigen hesje, een eigen wagentje om vuil op te halen en een tractor”, zegt Vic. “De boswachter kent ons. Opa en ik maken lange wandelingen in het bos van de Gavers en maken ook soms boomhutten op de grond. We liggen soms op de grond en kijken naar de wolken en de vogels.”