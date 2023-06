Tijl (10) is Kinderkrak in Houthulst

Tijl Cheroutre is de zoon van Sander en Ann Hillewaere, en grote broer van Thielde. Tijl werd verkozen tot Kinderkrak omdat hij een bezig bij is. Zo gaat hij naar de kunstacademie waar hij muziek- en tekenles volgt, hij zit in de leesjury, doet aan atletiek, ging naar de techniekacademie en volgt regelmatig robotkampen, hij is model op modeshows, lid van KSA Merkem, houdt van gamen en daarbij is hij een voorbeeldleerling op school.

Tijl is een stille jongen die zeker niet opschept over wat hij allemaal doet: “Ik heb op mijn kamer een grote telescoop waar ik heel wat mee kan. Ook maak ik heel wat dingen met mijn 3D-printer en er zijn heel wat dingen die mij interesseren en waar ik mee bezig ben. Ik kan al heel wat Engels en ben nu bijvoorbeeld bezig met het programmeren van een huis.”

“Ik wil ook graag alle leerkrachten bedanken die ons – alle leerlingen – de kans geven om ons op zoveel mogelijk gebieden te ontwikkelen en ons zoveel leuke en leerzame uitdagingen bieden. De persoon naar wie ik het meest opkijk is Lieven Scheire. Samen met ons gezin gaan we wel eens vaker naar een museum en daarbij heb ik wel een lievelingsmuseum. Het liefst ga ik naar Train World, ik kan er uren rondlopen, er is zoveel te zien en te beleven, echt de moeite waard!” (ACK)

