Jens (14) is Kinderkrak in Alveringem

Jens Dewulf (14) uit Beveren is de zoon van Frans en Chantal Vandepitte uit de Neerloopstraat. Jens is een boerenzoon die graag bijspringt om de mensen uit de buurt te helpen. “Jens is graag onder de mensen. Hij is zeer sociaal en mondig en kent alle grote koeboeren in de streek”, klinkt het bij zijn vader.

“Ik ben inderdaad zeer graag onder de mensen”, vervolgt Jens. “Vorig jaar ben ik een tijdje om 5.30 uur opgestaan om koeien te gaan melken bij een boer hier wat verderop. Ik ben vier keer zwerfvuil gaan rapen met de Landelijke Gilde. En vorig jaar hielp ik het hele weekend mee aan de IJzersmultocht: klaar zetten, opkuisen en het verkeer op de parking regelen. Ik ben ook graag bezig met dieren. Ik maak de kalfjes tam, zodat je ze gemakkelijk kan vangen als ze groot zijn. Kippen vind ik fascinerende dieren! Op school in Leisele won ik ooit twee kuikens. Ik heb ze met veel liefde opgekweekt en opgegeten. (glimlacht) Mémé Paula Beghein uit Gijverinkhove is ook liefhebber. Een van mijn kippen heeft zes kuikens uitgebroed. Die verzorg ik met veel liefde. Of ik later boer wil worden? Neen. Ik ben van plan om volgend jaar naar de beenhouwersschool te gaan.” (AB)

