Méraud (12) is Kinderkrak in Anzegem

Méraud Colman uit Anzegem is een echt podiumbeest. Ze schitterde op de planken van Red Star Line, de musicalproductie van Studio 100. Ook al was dit de eerste professionele productie waar zij deel van uitmaakte, toch lijkt het alsof ze nooit iets anders gedaan heeft. Er werden meer dan 200.000 tickets verkocht voor dit spektakel waarin zij meerdere rollen speelde. Van dochter van een Joods gezin met zwart haar tot blonde dochter van een eenvoudig boerengezin. Het was voor Méraud de drukste periode uit haar nog jonge leven tot nu toe. Voor de repetities trok ze drie keer per week naar Puurs en voor de optredens zelfs zes dagen op zeven. Sinds ze amper twee jaar was, zag haar mama al dat Méraud anders was dan andere kinderen. Méraud was niet verlegen, stond overal vooraan en sprak al heel vroeg duidelijk en in volzinnen. Een geboren podiumbeest. Stress heeft Méraud dan weer niet. “Ik heb een beetje gezonde stress. Ik probeer niet te veel naar het publiek te kijken en dan lukt het goed om niet nerveus te zijn. Mijn ouders zoek ik niet in de zaal, dat zou mij te veel afleiden. Ik vind het in elk geval superleuk om te doen. Later wil ik graag hoofdrollen krijgen in musicals, zoals Jelle Cleymans bijvoorbeeld.” (GV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023