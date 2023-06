Kendra (11) is Kinderkrak in Alveringem

Kendra Mukendi (11) woont samen met oma Gertrude en broers Ashton en Wesley in de IJzerstraat in Stavele. Ze loopt school in Spelenderwijs Stavele waar ze bij juf Sofie in het zesde leerjaar zit. Kendra’s mama is in Congo geboren.

“Ik ben nog maar elf jaar maar heb toch al heel wat van de wereld gezien”, vertelt Kendra zelf. “Elke vakantie neemt mama ons mee op reis. Zo kwam ik al in Spanje, Marokko en Plopsaland. (glimlacht) Met oma spreek ik Frans. Omdat ik al van in de eerste kleuterklas naar een Vlaamse school ben gegaan, spreek ik ook perfect Nederlands. Met mijn broers spreek ik Nederlands, met mama doorgaans Frans. Ik spreek ook heel goed Engels, ook al heb ik die taal nog niet op school geleerd. Tijdens corona zaten we veel thuis, konden we nergens naartoe en ben ik Engelstalige filmpjes beginnen kijken. Ik spreek ook Lingala, de hoofdtaal in Congo en Kinshasa. Oma spreekt die taal natuurlijk ook perfect. In onze familie worden dus vier talen gesproken. Ik ben ook trots dat ik mezelf kan voorstellen in het Koreaans. Ik leerde dat op YouTube van de Koreaanse meidengroep Black Pink. Ik zou volgend jaar graag naar Poperinge naar school gaan. Ik heb geen complexen over mijn huidskleur. Integendeel, ik ben trots op mezelf en mijn huidskleur!” (AB)

