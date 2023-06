Orsiano (3) is Kinderkrak in Anzegem

Orsiano Bogaert is een Krak omdat zijn doorzettingsvermogen fenomenaal is. Het zoontje van Darline Bogaert en Bart Dehaene uit Anzegem startte na de paasvakantie van 2022 in Leefschool ’t Groene poortje in Kaster als peuter. Orsiano heeft het syndroom van Down.

“Elke dag opnieuw verschijnt hij enthousiast aan de schoolpoort”, vertelt zijn mama Darline Bogaert. “Het is schitterend hoe hij op zijn eigen tempo en unieke manier groeit en evolueert.” Alles kost hem meer moeite en inspanning, maar uiteindelijk kan hij toch meedoen met de rest. Van zodra Orsiano opstaat en zijn mama hem vraagt of hij vandaag naar school gaat bij juf Lynn en de kindjes, zegt hij volmondig ‘ja’. Achterblijven aan de schoolpoort na een reeks kusjes en knuffels, lukt ook goed. “Geen enkele keer heeft hij gehuild, hij is er echt graag.”

Bovenop school volgt hij twee halve dagen in de week in het revalidatiecentrum Car Ter Eecken in Oudenaarde kiné, ergo en logo. In het weekend is er dan nog het spelenderwijs ontwikkelen van de taal aan de hand van spelletjes en zaterdag is er yoga om zijn ademhaling, focus en zijn spierkracht te oefenen.

“Orsiano is een brok liefde en plezier van ‘s morgens vroeg als hij lachend opstaat en de dag doorkomt met te genieten van de kleine dingen.” (GV)