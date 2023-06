Siebe (14) is Kinderkrak in Alveringem

Siebe Vanbecelaere (14) is de zoon van Arne en Annabelle Vanhove uit de Oerenstraat. Siebe had zuurstoftekort bij de geboorte door een trombose tijdens de zwangerschap en kwam via een spoedkeizersnede ter wereld. Hij verbleef drie maanden in het ziekenhuis, was volgens zijn mama de grootste huilbaby ooit en zijn toekomst zag er niet rooskleurig uit. Siebe had als kind heel wat motorische achterstand ten gevolge van een halfzijdige verlamming, maar met intensieve kine en flink wat wilskracht heeft hij vandaag geen rolstoel meer nodig. “Als kleuter deed Siebe buitengewoon onderwijs”, vertelt Annabelle, “maar het eerste leerjaar deed hij dankzij het M-decreet in de rolwagen in een gewone basisschool. Ik ben juf Lut Vanelslande van de Verrekijker nog altijd dankbaar dat zij hem heeft leren lezen en schrijven.”

“Ik kan nu de boeken van Harry Potter lezen”, vertelt Siebe zelf. “Behalve als ik lange afstanden moet stappen, heb ik nu geen rolstoel meer nodig. ‘s Nachts draag ik wel nog mijn spalken. Ik zit op een school voor buitengewoon onderwijs waar men mij voorbereidt op een job in een maatwerkbedrijf. Mama zegt dat dit niet zal lukken door de drukte, maar toch zou ik later graag barman worden. Ik voetbal ook op het grote veld bij VVGA. Voetbal is mijn uitlaatklep. Ik legde al een hele weg af en daar ben ik trots op.” (AB)

