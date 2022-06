Sander (12) en Jonas (10) zijn Kinderkrak in Wielsbeke

Sander en Jonas Vanagt werden als Kinderkrak opgegeven door hun moeder Céline. “Ondanks ASS, ADHD en hun hoogbegaafdheid doen mijn twee zonen zo hard hun best. Niet alleen op school, maar ook thuis proberen ze mee te draaien in het gezinsleven”, legt ze uit.

ASS is autismespectrumstoornis en ADHD zorgt voor overbeweeglijkheid en concentratieproblemen. Daarnaast heeft Sander een IQ van 150 en Jonas één van 130. Het gemiddelde is 100. “Routines opbouwen is moeilijk. Er gaan jaren over voor iets opgebouwd is. Sociaal wenselijk gedrag moet aangeleerd worden. Prikkels van geluid, geur, smaak en licht worden niet gefilterd.”

Dat betekent dat de jongens een dagelijkse strijd moeten leveren. “Alles wat voor ons gewoon gebeurt, daar moeten zij over nadenken. Opstaan, wassen, ontbijten… Niets gaat automatisch. Na een schooldag vol leerstof, prikkels en constant denken over hoe in de pas te lopen, moeten zij nog beginnen aan het tweede dagdeel. In het gezinsleven moeten er ook nog sociale regels gevolgd worden. De moeite die het hen kost, het parcours dat ze elk op hun eigen manier al afgelegd hebben en het doorzettingsvermogen dat ze tonen verdient bewondering, en de titel Kinderkrak”, besluit moeder Céline trots. (NVR)

