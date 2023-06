Nolann (15) is Kinderkrak in Komen-Waasten

Een banale valpartij met desastreuze gevolgen! Toen Nolann Soenen (15) in 2017 tijdens het sporten viel, had niemand kunnen denken dat het de start was van een heuse lijdensweg. Het staartbeentje van de tiener brak, waardoor hij in een rolstoel terechtkwam. Omdat Nolann nog in volle groei was, hielden specialisten de boot af. Ze vreesden dat een operatie de zaak nog zou verslechteren en probeerden de jongen mentaal klaar te maken voor een nieuw leven in een rolstoel. Nolann flirtte met een depressie al kreeg hij veel steun van zowel zijn familie als vrienden en kennissen. Zijn verhaal liet ook niemand onberoerd en vanuit alle uithoeken van het land kreeg hij steunbetuigingen. In 2021 kreeg Nolann plots het telefoontje waarop hij zat te wachten. Een specialist had zijn dossier bekeken en stelde voor om toch een operatie te proberen. De Komenaar greep de kans en ging onder het mes. Het resultaat? Nolann recupereerde volledig. “Niemand geloofde nog dat ik zou kunnen herstellen, dat ik ooit nog zou kunnen lopen. Maar dankzij de steun en de liefde van de mensen rond mij wist ik de kracht te vinden om te knokken. Nu kan ik weer genieten van het leven.” (SR)

