Noah (9) is Kinderkrak in Mesen

Noah Huyghe (9) zit in het derde leerjaar in de VBS Mesen. Zijn grote passie is volleybal. Hij is aangesloten bij Volley Heuvelland en speelt er dit seizoen bij de U11.

Bij Volley Heuvelland volgt Noah het spoor van zijn broer Dylan (14) en zijn zus Axana (12) die bij dezelfde club volleyballen. “Ik heb door veel te gaan supporteren voor mijn broer en mijn zus geleerd dat dit een leuke sport is. Een vaste positie in de ploeg heb ik nog niet. Door vaak te wisselen zoekt de trainer uit hoe we in de toekomst zullen spelen.” Noah speelt nu vier jaar volleybal en gaat twee keer in de week trainen. In het weekend is er de wedstrijd. “Als ik zelf niet moet spelen dan zit ik in de tribune met mijn trommel. Om de ploegen van Volley Heuvelland aan te moedigen.” Trommelles volgt Noah bij de Koninklijke Fanfare van Mesen.

Noah is een sportieve kerel, naast volley houdt hij ook van fietsen en voetbal. “Op school is dit de favoriete sport van onze klas.” Noah is de jongste zoon van Anthony en Louise Johnston en houdt er nog een bijzondere hobby op na. “Ik heb een eigen moestuin en leer hoe ik mijn eigen groenten moet kweken. Nee, voorlopig heb ik nog geen favoriete groente. Het is van alles wat, van salade, wortels over tomaten tot selder en bloemkool.” (MDN)

