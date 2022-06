Noa (9) is Kinderkrak in Vleteren

Noa Debal (9) is het dochtertje van Dempsey en Vicky Nouwynck en woont in Woesten.

Zij heeft nog een broertje Vince (6). Ze werd geboren met het syndroom van Down, maar gaat al vanaf de eerste kleuterklas naar VBS Onze Ark in Woesten. Noa zit nu in het derde leerjaar. “Dankzij de school en de leerkrachten kan Noa het ‘gewone’ onderwijs volgen. Doordat ze ook al vanaf haar drie jaar bij dezelfde kindjes zit, lukt dit supergoed”, zegt mama Vicky. “Normaal kan ze daar nog drie jaar blijven. Hopelijk kan ze daarna tussen de gewone kinderen het beroepsonderwijs volgen. Dat zal lukken, want Noa is heel gemotiveerd.”

Haar grootste hobby is turnen. Trots loopt Noa naar de trampoline en laat ze zonder veel moeite haar kunsten en vooral ‘de split’ zien. “Ik zou graag lid worden van een turnclub, zodat ik nog veel meer kan leren. En ik ga ook vaak zwemmen bij mijn ‘marraintje’ thuis. Muziek beluisteren en zingen, doe ik ook graag. Wij zingen veel in de klas, het is een hele leuke klas en ik heb er veel vriendjes. Iedereen wil steeds helpen met mij”, lacht Noa, die ook een grote dierenvriend is. Ze gaat graag wandelen met haar hondjes Lou en Beau. En misschien gaat ze binnenkort wel naar een jeugdvereniging in Vleteren, vooral omdat haar vriendjes uit de klas dat graag willen. (RVL)

