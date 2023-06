Nel (9) is Kinderkrak in Lichtervelde

Ze staat niet graag in de belangstelling, maar Nel traint zo’n 16 uur per week bij Gym Izegem, een prestatie die het vermelden waard is. Turnen is voor haar een passie. Nel is perfectionist en legt de lat voor zichzelf heel hoog. “Je moet wel een passie hebben ervoor”, vertelt haar mama Sarah Vandekerckhove. “Zoveel uren trainen per week om dan in een wedstrijd maar enkele minuten te turnen.” Nel startte in de derde kleuterklas: “Ik heb twee vriendinnen die turnen en bij hen thuis oefende ik altijd mee. Zo kwam ik bij Gym Izegem terecht, waar ik na een test mocht starten.” Turnen bij Gym Izegem betekent trainen op wedstrijdniveau. “Er wordt verwacht dat ze hun best doen,” zegt Sarah. “Dit jaar deed ik mee aan twee wedstrijden, de eerste keer behaalde ik zilver, de tweede keer goud”, vertelt Nel. Goud in turnen betekent niet automatisch dat je eerste bent, wel dat je een hoog aantal punten hebt gescoord. Van de 170 deelnemers waren er ongeveer 20 die goud hadden. Nel is voor het vierde leerjaar geselecteerd om op A-niveau te blijven turnen. “Wij vinden de overstap naar een andere school en turnclub nu nog wat te vroeg”, zegt Sarah, “waardoor ze nog een jaartje in Izegem blijft, maar wel op A-niveau omdat Izegem dat ook mag en kan aanbieden.” Het enthousiasme voor turnen bij Nel blijft groot, alleen het uitslapen op zaterdag mist ze. (JW)

