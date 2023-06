Maxim (15) is Kinderkrak in Zuienkerke

Dat landbouwerszoon Maxim De Voldere een creatief kantje heeft, wisten zijn ouders. Maar toen hij met een eigen, lokale versie van Monopoly op de proppen kwam, waren ze toch verrast. “Ik speel veel Monopoly met mijn broer en op een zeker moment dacht ik zo van, zou het niet nog leuker zijn als er allemaal plekjes van hier op het spelbord stonden?” aldus de 15-jarige jongeman. Vader Kurt is alvast fan. “Goed gevonden toch van Maxim: zomaar ergens huizen zetten zonder te weten hoe de streek eruitziet, is dat niet wat raar? Zijn lokale versie vergroot de inleving en betrokkenheid, wat het spelletje in mijn ogen nog leuker maakt. Onze zoon kreeg er een pak reacties op.” Ook voor de Kans- en Algemeen Fonds-kaartjes liet Maxim zijn creativiteit de vrije loop: je wint de prijs van het polderkrantje, staat er bijvoorbeeld, of je verkocht je oude tractor voor 1.000 euro. “Voor die prijs moet het natuurlijk al een héél oude tractor zijn”, knipoogt vader Kurt. “Weet je, eigenlijk is het echt wel iets voor Maxim om zoiets te bedenken, én het dan nog zo mooi uit te werken ook. Hij was van jongs af creatief, en is technisch aangelegd. Als je computer een slechte dag heeft, krijgt hij ‘m gegarandeerd weer aan de praat”, klinkt het trots. En gelukkig steekt Maxim ook graag de handen uit de mouwen op papa’s boerderij. “Ik hou ontzettend veel van dieren”, aldus Maxim. (WK)

