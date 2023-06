Josephine (12) is Kinderkrak in Nieuwpoort

Josephine Masschelein is begonnen met turnen op 7-jarige leeftijd bij de vermaarde Turnclub Zeestern Immaculata De Panne. Ze gaat daar ook naar school. Josephine blinkt uit in acrogym. “Acrogym staat voor acrobatisch turnen en wordt in een team van twee of drie beoefend”, legt ze uit.

Op 9-jarige leeftijd zat Josephine in de keurgroep en vormde ze duo met Elise Pieters (Koksijde). De voorbije twee jaar turnt ze in trio met Elise Pieters en Kyana Stienne (De Panne). Ze wonnen vorig jaar het West-Vlaams kampioenschap en werden tweemaal eerste in de voorrondes voor het Vlaams Kampioenschap, waar ze ten slotte vijfde werden. De kers op de taart kwam er in Gent toen Josephine met haar team op 28 mei 2022 de gouden medaille won op het Belgisch Kampioenschap.

“In de herfst vorig jaar nam ik ook nog deel aan de Acrocup in Boedapest”, zegt Josephine. De voorbije turnshow zal ook blijvend herinnerd worden. “Deze was wel heel speciaal want mijn onderpartners Kyana Stienne en Elise Pieters stoppen met turnen omdat zij gaan verder studeren”. Volgend jaar wordt Josephine zelf onderpartner, en zal ze met anderen een nieuw duo of trio volgen. Wat mijn toekomstplannen zijn? Graag blijven turnen natuurlijk en naast schooljuffrouw ook trainer worden”. (PG)