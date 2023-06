Jasper (16) is Kinderkrak in Lichtervelde

Koersen, het is niet iedereen gegeven. De één heeft er de benen voor, de ander niet. Het duurde even voor Jasper Verbrugge (16) besefte dat wielrennen misschien wel iets voor hem zou zijn, voordien heeft hij gevoetbald en deed hij drie jaar judo. Als fan van Wout Van Aert, wilde hij weten hoe dat zou voelen, meerijden in een wielerwedstrijd, en dus fietste hij een paar keer mee met de wielertoeristen van Niet te rap. “In 2020 ben ik gestart met fietsen, samen met mijn pa Koen. Bij Niet te Rap voelde het onmiddellijk goed aan en ik heb dan ook niet meer getwijfeld. In het najaar deed ik mee aan vier koersen, met een promovergunning en ik stond viermaal in de top tien. Nu ben ik aangesloten bij de Jonge Renners Roeselare.” In 2023 won Jasper drie wedstrijden, waaronder het provinciaal kampioenschap in Adinkerke. Tijdens de week gaat hij drie keer trainen en rijdt hij één keer los. Jasper zit in het college in Torhout, in het vierde jaar Latijn. “Ik rijd iedere dag met de fiets naar school, en maak er een tijdritje van. Maar meestal is dat omdat ik gewoon te laat van thuis vertrek”, lacht Jasper. Wie Jasper wil volgen, kan dat op zijn Facebookpagina Jasper Verbrugge koerst. (JW)

