Jana (13) is Kinderkrak in Lo-Reninge

Jana Notredame (13) uit Reninge is graag creatief bezig. Ze ontwerpt haar eigen wenskaarten, maar kan ook goed met taal overweg.

Jana erfde de creatieve microbe van haar mama Kelly Denuwelaere die wenskaarten ontwerpt, maar daarnaast ook beeldhouwt en een vaste waarde is op de beelden- en poëzieroute in Lo. De appel valt dus niet ver van de boom.

“Beeld is mijn favoriete vak op school, ik doe daarin alles graag”, zegt de leerlinge van de Keiwijzer in Poperinge. “Momenteel volg ik wel geen les meer aan de academie, want dat is niet te combineren met mijn schoolwerk. Maar toen ik in de lagere school zat, heb ik wel drie jaar academie gevolgd.”

Eigen stijl

“Net als mijn ma ontwerp ik graag wenskaarten. Ik ontwierp ook een eigen stempeltje met mijn initialen. Ook mijn broer Jorne kan die stempel gebruiken, want we hebben dezelfde initialen en ook hij steekt soms een handje toe bij het maken van kaartjes. Volgens mijn ma heb ik al een eigen stijl. Maar die evolueert nog naarmate ik ouder word.”

Jana is ook taalvaardig. Zo eindigde ze op de derde plaats in de wedstrijd Junior Journalist van het Davidsfonds Reninge-Noordschote. “Ik schreef ook een kort tekstje over het madeliefje, de bloem die typerend was voor de Belgische soldaten tijdens WO I”, zegt Jana nog. “Dat las ik voor in de kerk tijdens het feest van de vrede. Ik ben graag creatief bezig.”