Jade (12) is Kinderkrak in Kuurne

Jade Vandeburie (12) zit in het zesde leerjaar van basisschool Pienter. Ze is de dochter van Gregory Vandeburie en Stephanie Guillemyn en de zus van Kobe (14). Ze werd in februari uitgeroepen tot de winnaar van de schrijfwedstrijd Junior Journalist met haar verhaal ‘De wereld na 2030’. Daarnaast is Jade ook kinderschepen van sport.

Ondanks ze kinderschepen is, spreekt politiek haar minder aan. Later zou ze graag kinesist of schrijfster worden. “Voor mij kan 2022 niet meer stuk”, vertelt Jade. “Nadat ik vorig jaar eerst werd verkozen tot kinderschepen, werd ik in februari uitgeroepen tot Junior Journalist. In diezelfde maand kon ik ook mee in de volgwagen van Kuurne-Brussel-Kuurne en dat was voor mij een hele belevenis. Dat ik nu ook nog genomineerd ben als Kinderkrak maakt mij alvast heel blij.” In haar vrije tijd is Jade vooral bezig met paardrijden, volleybal, tekenen en knutselen. Ook schrijven is één van haar geliefkoosde tijdsbestedingen, aangezien Jade zich daar volledig kan in uitdrukken. Op school is Jade een voorbeeldige leerlinge die het voortreffelijk doet. Haar grootste bekommernis is het milieu. Ze hoopt dat we samen een oplossing kunnen vinden om ons milieu te redden. (BRU)

