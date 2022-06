Isaac (16) is Kinderkrak in De Panne

Snel nadat Isaac Huysveld (16) uit Adinkerke op zijn zesde zijn eerste tennisballen over het net sloeg, werd zijn talent opgemerkt. Enkele jaren geleden waaide zijn passie over naar de padelsport en de padelbal ging aan het rollen.

Isaac zette knappe prestaties neer op het WK in Spanje (2019) en in Mexico (2021). Hij werd kampioen bij de U16 in Catalonië, hij won het juniorentornooi op de internationale FIP Promises in Nederland en kreeg een wild card voor de World Padel Tour in Brussel.

“Mijn voorkeur gaat naar padel omdat het vooral een sociale sport is, waarbij je altijd in dubbelspel speelt, in tegenstelling tot het individuele spel bij tennis”, zegt Isaac. “Ook de techniek is heel anders. Bij tennis telt power, bij padel gaat het om snel spelen. Je wacht tot een tegenspeler een fout maakt en speelt daarop in. De teamspirit met je partner is dus belangrijk! Uiteraard is winnen elke keer ons streefdoel, maar af en toe verliezen hoort ook bij topsport. Uit een nederlaag trek je lessen om beter te presteren en dat maakt je sterker. Ik heb nu een contract bij het internationale Team Nox Junior. Daar worden we klaargestoomd voor grote wedstrijden door twee supercoaches: de Argentijn Pablo Crosetti en de voormalige nummer één in de wereld, Guillermo Demanianiuk. Ik ben ook blij dat ik 100 % word gesteund door mijn papa, die elk jaar ook 50.000 padelkilometers aflegt. Mijn grote droom? Een professionele carrière uitbouwen in mijn favoriete sport!”