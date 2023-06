Helena (11) is Kinderkrak in Veurne

Op haar 11de is Helena Van Loocke een heel bezig bijtje met veel interesses en talenten. Niet zonder reden werd ze door haar klas verkozen voor de Kinderraad van Veurne. “Ik vind het belangrijk dat ook kinderen zich via deze weg kunnen inzetten om belangrijke dingen voor Veurne te realiseren”, meent Helena. “Zo bezochten we een oud speelplein en stelden een vernieuwingsplan voor met onder meer een pingpongtafel, een apenparcours, een zandbak…”

Met haar verslag ‘Zwarte gaten in de ruimte’ won Helena de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds. “Ik liet me inspireren door ‘De Donkere Getallen-reeks van Luc Descamps, die ik leuk en interessant vind.” Helena kan niet alleen vlot overweg met de pen, maar ze is ook heel welbespraakt en erfde de muzikale en artistieke genen van haar ouders. “Papa’s kunstwerken vind ik mooi en cool”, zegt ze. “Zelf vind ik het ook leuk om te schilderen!”

Helena zingt in het Jongerenkoor Jokobeau, volgt pianoles en notenleer bij StAPwest en ze houdt van dansen en acteren. Toch blijft ze er bescheiden bij dat ze de hoofdrol van de koningin mag vertolken in de schoolmusical ‘Het land van niks’. Na de lagere school wil Helena graag Latijn-wetenschappen studeren. Net als haar papa zou ze later iets willen doen rond wetenschappen. (MVO)