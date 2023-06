Heaven (8) is Kinderkrak in Mesen

Luc Castelein is nu al een paar jaar op pad om zijn stad Mesen proper te houden. De voormalige Krak van Mesen wordt voortaan geholpen door zijn kleindochter Heaven (8). “Pappie heeft me geleerd hoe ik de grijptang moet gebruiken. Ik laat echt niets liggen, hoor.” Heaven is 8 jaar en de dochter van Michael en Faith Gesquiere. “Wanneer ik bij mijn papa ben kijk ik ernaar uit om met pappie op stap te gaan. Mijn eigen grijptang staat klaar.”

Heaven is zeer trots om met pappie op stap te gaan en vertelt er met veel overgave over aan haar papa en haar mama. “Het is toch niet leuk als mensen zomaar hun afval weggooien op straat, terwijl overal voldoende vuilnisbakken zijn.” Heaven leerde ondertussen wat sorteren is. “Pappie sorteert alle afval bij hem thuis, ik doe dat ook en gooi niet alles zomaar in de vuilnisbak.” Heaven gaat wekelijks naar de dansles in Ieper en tweewekelijks naar Chiro Wij(t)schateren. “Nu al verlang ik om mee te gaan op kamp.” Knutselen is ook een hobby van Heaven. “Wat ik zie op YouTube probeer ik te maken. En dat lukt, hoor.” Gewoon buitenspelen, dat doet Heaven ook heel graag. “Maar eerst moet alle afval van straat opgeraapt zijn, hé.” (MDN)

