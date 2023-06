Hanne (16) is Kinderkrak in Wevelgem

‘In de ban van de ring’. Het doet menig Lord of the Rings-fans meteen watertanden en verlangen naar een nieuw boek, maar het is eigenlijk de titel van het werk dat Hanne Deschodt uit Wevelgem maakte naar aanleiding van de Junior Journalist Wedstrijd van het Davidsfonds Wevelgem. Ze won de wedstrijd, dat dit jaar “lokale helden” als thema had.

“Met mijn titel wilde ik de mensen eigenlijk op het verkeerde been zetten. ‘In de ban van de ring’ is natuurlijk een zinspeling op de Lord of the Rings-franchise. Ik heb die boeken eigenlijk zelf nog nooit gelezen, laat staan de films bekeken (lacht). Mijn werk is in feite een fictief interview met mijn nicht Kato Bevernage, ze maakt deel uit van de Young Belgian Cats en was vorig jaar ook kinderkrak van Wevelgem. Al van jongs af aan kwamen wij heel goed overeen. We zijn als het ware samen opgegroeid. Ze is pro basketspeelster en gaat deze zomer mee naar de European Youth Olympics Festival, een tweejaarlijks multisportevenement voor jonge atleten. In het interview hebben we het over haar nieuwe ploeg in Waregem, haar positie en taak op het veld, de verwachtingen deze zomer, etc. Ik won met mijn eerste plek een bon van 40 euro waarmee ik in Wevelgem kon shoppen. Ik mocht ook samen met de tweede en de derde plek van de wedstrijd op ontbijt met het Davidsfonds van Wevelgem. Daar heb ik een korte speech gegeven. Ik heb eigenlijk wel een passie voor taal. Ik volg de richting Grieks-Latijn en zit momenteel in het vierde middelbaar. Ik ben ook actief in het Wevelgemse verenigingsleven: ik ben lid van de KSA De Meiskes en zit in de volleybalclub DAVO Wevelgem.”

